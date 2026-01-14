W Kielcach rozpoczęły się prace naprawcze przy magistrali ciepłowniczej po tym, jak we wtorek po południu wykryto poważną usterkę. Sytuacja może dotknąć nawet 30 tysięcy mieszkańców stolicy województwa świętokrzyskiego, którzy są zagrożeni brakiem dostępu do ogrzewania.

Do awarii doszło przy ulicy Grunwaldzkiej w Kielcach we wtorek po południu. Na miejscu od wczesnych godzin porannych pracują służby techniczne, które starają się jak najszybciej usunąć usterkę.



Jak informuje reporter RMF FM Paweł Konieczny, który był na miejscu awarii, po godz. 8.00 rozpoczęło się odkopywanie rurociągu.

Gdy uda się dotrzeć do rur - będzie można ocenić jaka jest skala usterki.

Jeśli awaria jest poważna, konieczna będzie wymiana fragmentu magistrali i spuszczenie z niej wody. Wtedy prace mogą potrwać nawet dobę, a skutki odczują mieszkańcy okolicznych osiedli - czyli nawet 30 tysięcy osób.

Szkoły, przedszkola i szpitale zagrożone

W strefie potencjalnych zakłóceń są także przedszkola, szkoły i żłobek oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Zespolony.

Oba szpitale mają jednak własne systemy zasilania w ciepło, co powinno zagwarantować utrzymanie bieżącej działalności.

Władze Kielc zaleciły mieszkańcom, by zaopatrzyli się w ciepłą odzież, koce oraz – w miarę możliwości – grzejniki elektryczne.

W razie potrzeby wsparcie osobom niesamodzielnym mają zapewnić pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.