Za tydzień Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku rozpocznie przyjmowanie zgłoszeń do podlaskiego bonu turystycznego. Ma to z jednej strony zachęcić turystów spoza województwa do odwiedzenia tego regionu, z drugiej pomóc branży turystycznej. Na ten cel przeznaczono dwa miliony złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Przez kryzys migracyjny na granicy z Białorusią przedsiębiorcy z branży turystycznej notują straty. Ruch turystów jest zauważalnie mniejszy niż jeszcze kilka lat temu. Samorząd województwa przeznaczy dwa miliony złotych, aby dofinansować tę branżę. Za tydzień uruchomiona zostanie strona, dzięki której właściciele miejsc noclegowych będą mogli zgłaszać się do programu. Turyści z bonu będą mogli korzystać od Wielkanocy, czy 20 kwietnia. Kwota dofinansowania będzie zależna od tego, jaki to będzie nocleg - czy na polu namiotowym, kamperowym, w pensjonacie, czy w hotelu. Bon będzie otrzymywany na numer telefonu i skierowany do turystów spoza województwa. Chcemy tym bonem podkreślać, że jest tutaj bezpiecznie i zachęcać, żeby wybierać nasz region i wypoczywać tutaj - mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Kwota wsparcia noclegu ma wynosić od 200 do 400 złotych, ale będzie dotyczyła co najmniej dwóch noclegów. Jeżeli program będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, pula dwóch milionów złotych może zostać zwiększona. Za tydzień uruchomiona zostanie specjalna strona dla obiektów noclegowych. Przedsiębiorcy będą mieli trzy tygodnie na zgłoszenie się. My będziemy musieli zweryfikować i w niedzielę wielkanocną bony będą mogli generować turyści z Polski - mówi Katarzyna Sadowska dyrektorka Biura Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

