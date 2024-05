Zaatakowano też dwóch strażników granicznych

Dowództwo Generalne podało, że na granicy doszło też do innych niebezpiecznych sytuacji. "Podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę 9 cudzoziemców, jeden z nich ranił w ramię funkcjonariusza straży granicznej. Do ataku wykorzystano kij, do którego przytwierdzony był nóż. Funkcjonariusz odebrał narzędzie, którym został zraniony" - czytamy w komunikacie.



Kolejny funkcjonariusz straży granicznej został zraniony w twarz rozbitą butelką i trafił do szpitala.

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją - działająca na 206 km w Podlaskiem - tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.