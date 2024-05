Infrasktruktura "Tarczy Wschód" nawet 100 km od granicy

My dziś nie pokazujemy, jak będzie wyglądała granica i nigdy tego nie zrobimy. My dziś mówimy, że różnego rodzaju elementy znajdą się na granicy wschodniej i północnej RP, po to by ją zabezpieczyć - zapewnił Tomczyk.



Podkreślił, że budowanie jednej ciągłej linii obrony z państwami bałtyckimi wymaga współpracy, dlatego - jak poinformował - we wtorek spotka się z ministrem obrony Litwy. Będzie prowadzić też rozmowy z ministrami obrony Łotwy i Estonii.



Po to chcemy budować ciągłość linii obrony z Litwą, Łotwą i Estonią, by była jednoznaczna, kompatybilna, byśmy korzystali z tych samych systemów, mogli sobie ułatwiać pozyskanie technologii, zarówno cyfrowej czy systemów walki elektronicznej, ale też w tradycyjnym rozumieniu - powiedział Tomczyk.



Dodał, że premier Donald Tusk jest też w bieżącym kontakcie z fińskim rządem. Jesteśmy też w kontakcie z Koreą Płd., która ma doświadczenie, jeśli chodzi o zabezpieczenie swojej granicy - powiedział wiceszef MON.



Gen. Kukuła, mówiąc o zabezpieczeniach granicy, podkreślił, że "uzbrajanie pól minowych będzie tylko i wyłącznie miało miejsce, gdy będziemy mieli pewność, że wojna jest nieunikniona". Wskazał, że pewna infrastruktura objęta programem "Tarcza Wschód", zwłaszcza huby logistyczne, stanowiska ogniowe dla pewnych systemów rażenia, będzie sięgać nawet 100 km od granicy.

Powstaną wysunięte bazy operacyjne

Gen. Wiesław Kukuła podkreślił, że cztery zasadnicze wektory w operacji wojskowej to:

wzmocnienie zdolności przeciwzaskoczeniowych,

ograniczenie mobilności przeciwnika,

zapewnienie mobilności dla wojsk własnych

zwiększenie bezpieczeństwa wojsk i ochrona ludności cywilnej.

Oczekiwanym efektem końcowym będzie wzmocnienie odporności państwa. Teren przygraniczny zostanie przygotowany do obrony i tzw. natychmiastowej projekcji sił, czyli zdolności do natychmiastowego rozwinięcia naszych wojsk - zaznaczył gen. Kukuła.

Zamierzamy rozwinąć system wykrywania, ostrzegania i śledzenia. (...) Ponadto zamierzamy zorganizować wysunięte bazy operacyjne, na tę chwilę co najmniej osiem, które umożliwią nam szybką projekcję sił. Po trzecie umocnione węzły logistyczne mają zapewnić płynne zabezpieczenie naszych wojsk, zasilanie amunicją i wreszcie zbudowanie infrastruktury dla systemów anty dronowych - powiedział gen. Kukuła.

Wiceszef MON Cezary Tomaczyk podkreślił, że system wykrywania, ostrzegania i śledzenia ma połączyć rozwiązania tradycyjny i najnowocześniejszy. Polska jest dzisiaj w przededniu pozyskania własnego systemu satelitarnego. Chcemy, żeby w przyszłym roku pierwsze, polskie satelity wojskowe znalazły się już na niebie - powiedział Tomczyk.

Gen. Kukuła zaznaczył, że to, co zostanie uruchomione w ramach programu Tarcza Wschód, to taktyczny system dostępu bazowego, który ma dać informację o każdym centymetrze naszej przestrzeni z bardzo dużą rozdzielczością. Tomczyk dodał, że system dostępu bazowego sił zbrojnych stosuje najnowocześniejszą technologię. Chcemy, żeby na całej granicy wschodniej państwa, ale też na północy stanęła sieć stacji bazowych, czyli specjalnych masztów rozmieszczonych wzdłuż granicy, ale też specjalne centra operacyjne, gdzie ta cała wiedza będzie przetwarzana - wyjaśnił.

Szef SGWP podał, że stacje bazowe będą miały większą autonomiczność energetyczną, będą nośnikami systemów oraz punktami dostępowymi bezpiecznej łączności wojskowej. Zakładamy montaż kamer termowizyjnych wysokiej rozdzielczości. Stacje będą miały sensory rozpoznania elektronicznego oraz systemu rozpoznania akustycznego - powiedział gen. Kukuła.

Dodał, że chodzi o czujniki oparte o wysokoczułe kierunkowe mikrofony, które będą wyłapywać z otoczenia dźwięki mogące być np. przypisane dronom. Stacje bazowe będą miały zainstalowane, również efektory. Dzisiaj naszym podstawowym zagrożeniem, z którym musimy walczyć są drony i tymi efektorami będą efektory walki radioelektronicznej, której zasadniczym celem będzie obezwładnianie systemów bezzałogowych dronowych przeciwnika, ale również jego taktycznych relacji łączności - wyjaśnił gen. Kukuła.

Szef SGWP zaznaczył, że system będą obsługiwać centra operacyjne, które będą przeprowadzać analizę danych sensorów. Zamierzamy tę analizę zdecydowanie przyspieszać, doprecyzowywać angażując algorytmy sztucznej inteligencji - powiedział.