RMF24

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Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj przyszedł do jednej ze szkół podstawowych w Białymstoku i podając się za ojca, próbował odebrać cudze dziecko - dowiedział się reporter RMF FM. 36-latek jest przesłuchiwany przez funkcjonariuszy.

Wczoraj koło południa do podstawówki w Białymstoku przyszedł mężczyzna, mówiąc, że chce odebrać córkę. Jak się potem okazało, w księdze wejść wpisał swoje fikcyjne dane osobowe. Poszedł do świetlicy, podając imię dziewczynki. Ta jednak powiedziała, że nie zna mężczyzny.

Wtedy 36-latek zaczął chodzić po szkole, był w stołówce, zaglądał do sal lekcyjnych. Ostatecznie mężczyznę wyprowadzono z budynku i dopiero potem powiadomiono policję.

Gdy patrol przyjechał na miejsce, było już za późno, by zatrzymać intruza. Policjanci zabezpieczyli monitoring i na tej podstawie ustalili tożsamość mężczyzny.

Zatrzymali go dziś rano w Białymstoku. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy jego działania.