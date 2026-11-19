Tożsamość mężczyzny udało się ustalić między innymi na podstawie zapisów kamer monitoringu. Opuścił szkołę przed przyjazdem patrolu policji. Gdy kryminalni jechali do jego mieszkania, do komendy trafiło zgłoszenie, że w szpitalu uniwersyteckim na SOR-ze awanturuje się jakiś mężczyzna. Okazało się, że to poszukiwany 36-latek.
Personel szpitala wezwał funkcjonariuszy, bo mężczyzna zachowywał się agresywnie. Wszedł do lekarskiej szatni, zabrał z niej kitel, przebrał się za lekarza i udawał pracownika oddziału ratunkowego. Po zatrzymaniu przewieziono go na badania psychiatryczne.
Groźny incydent w szkole
We wtorek koło południa do podstawówki w Białymstoku przyszedł mężczyzna, mówiąc, że chce odebrać córkę. Jak się potem okazało, w księdze wejść wpisał fikcyjne dane osobowe. Poszedł do świetlicy, podając imię dziewczynki. Ta jednak powiedziała, że nie zna mężczyzny.
Wtedy 36-latek zaczął chodzić po szkole, był w stołówce, zaglądał do sal lekcyjnych. Ostatecznie mężczyznę wyprowadzono z budynku i dopiero potem powiadomiono policję.
Gdy patrol przyjechał na miejsce, było już za późno, by zatrzymać intruza. Policjanci zabezpieczyli monitoring i na tej podstawie ustalili tożsamość mężczyzny.