RMF24

Mężczyzna, który we wtorek w jednej z białostockich szkół podstawowych próbował odebrać cudze dziecko, trafił na badania psychiatryczne - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Policjanci z Białegostoku zatrzymali 36-latka po kilkunastu godzinach. Wcześniej wszczął jeszcze awanturę w szpitalu uniwersyteckim.

Tożsamość mężczyzny udało się ustalić między innymi na podstawie zapisów kamer monitoringu. Opuścił szkołę przed przyjazdem patrolu policji. Gdy kryminalni jechali do jego mieszkania, do komendy trafiło zgłoszenie, że w szpitalu uniwersyteckim na SOR-ze awanturuje się jakiś mężczyzna. Okazało się, że to poszukiwany 36-latek.

Personel szpitala wezwał funkcjonariuszy, bo mężczyzna zachowywał się agresywnie. Wszedł do lekarskiej szatni, zabrał z niej kitel, przebrał się za lekarza i udawał pracownika oddziału ratunkowego. Po zatrzymaniu przewieziono go na badania psychiatryczne.

Groźny incydent w szkole

We wtorek koło południa do podstawówki w Białymstoku przyszedł mężczyzna, mówiąc, że chce odebrać córkę. Jak się potem okazało, w księdze wejść wpisał fikcyjne dane osobowe. Poszedł do świetlicy, podając imię dziewczynki. Ta jednak powiedziała, że nie zna mężczyzny.

Wtedy 36-latek zaczął chodzić po szkole, był w stołówce, zaglądał do sal lekcyjnych. Ostatecznie mężczyznę wyprowadzono z budynku i dopiero potem powiadomiono policję.

Gdy patrol przyjechał na miejsce, było już za późno, by zatrzymać intruza. Policjanci zabezpieczyli monitoring i na tej podstawie ustalili tożsamość mężczyzny.