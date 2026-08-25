Ignacy Karpowicz spocznie w Gródku. Szczegóły uroczystości

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W czwartek, 27 sierpnia, w Gródku na Podlasiu odbędzie się pogrzeb Ignacego Karpowicza – cenionego pisarza, tłumacza i laureata Paszportu „Polityki”. Informację o uroczystościach przekazali bliscy artysty.

Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 9:00 w cerkwi przy ul. Metropolity Bazylego Doroszkiewicza 1 w Gródku. O godzinie 12:00 Ignacy Karpowicz spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym. To właśnie tam, w rodzinnych stronach, pożegnają go najbliżsi, przyjaciele oraz czytelnicy.

Kim był Ignacy Karpowicz?

Ignacy Karpowicz urodził się 26 lipca 1976 roku w Białymstoku. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rozwijał swoje zainteresowania humanistyczne, szczególnie w zakresie iberystyki i afrykanistyki. Pracował jako nauczyciel w jednym z warszawskich liceów, a także tłumaczył z języka angielskiego, hiszpańskiego i amharskiego – urzędowego języka Etiopii, gdzie spędził pewien czas w 2000 roku.

Jego życiorys to także liczne podróże – od Ameryki Środkowej po Afrykę Wschodnią. To właśnie te doświadczenia, jak sam przyznawał, miały ogromny wpływ na jego twórczość literacką.

Od „Niehalo” do „Ludzi z nieba” – dorobek literacki

Karpowicz zadebiutował w 2002 roku na łamach pisma „FA-art”, jednak jego pierwsza powieść „Niehalo” ukazała się cztery lata później nakładem Wydawnictwa Czarne. Już wtedy został dostrzeżony przez krytyków i nominowany do Paszportu „Polityki”.

Kolejne lata przyniosły mu uznanie zarówno czytelników, jak i jurorów najważniejszych nagród literackich. „Gesty” oraz „Balladyny i romanse” znalazły się w finale Nagrody Literackiej „Nike”, a za tę drugą powieść otrzymał prestiżowy Paszport „Polityki”. Jego „Ości” i „Sońka” również zostały docenione przez środowisko literackie, a „Ości” zdobyły dodatkowo nagrodę czytelników.

Ostatnią książką pisarza byli „Ludzie z nieba”, wydani w 2024 roku.

„Staram się wobec wszystkich postaci wykazywać empatię”

Karpowicz był autorem, który nie bał się trudnych tematów i nieoczywistych bohaterów. W jednym z wywiadów przyznał: Każdy z moich bohaterów, nawet jeżeli jest kobietą, nawet jeżeli za nim nie przepadam, ma coś ze mnie. Staram się wobec wszystkich postaci z moich powieści wykazywać empatię.

Zmarł 22 sierpnia 2026 roku w wieku 50 lat. Jego odejście to ogromna strata dla polskiej literatury. W czwartek pożegnamy go na zawsze – w miejscu, z którym był tak mocno związany.

