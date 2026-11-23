RMF24

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Sąd Apelacyjny w Białymstoku prawomocnie skazał kobietę na 18 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa swojego niepełnosprawnego syna. Według ustaleń śledczych, chłopiec przez około pięć miesięcy był izolowany, głodzony i pozbawiony właściwej opieki.

Kobieta, mieszkanka gminy Kadzidło w powiecie ostrołęckim, została oskarżona o usiłowanie zabójstwa nastoletniego syna poprzez zaniedbywanie, głodzenie oraz brak należytej opieki.

Z ustaleń prokuratury wynika, że przez około pięć miesięcy przetrzymywała niepełnosprawnego chłopca w wynajmowanym mieszkaniu. Dziecko miało być odizolowane od rodziny i przebywać w zaciemnionych, brudnych pomieszczeniach.

Gdy sprawa wyszła na jaw, 13-latek był skrajnie niedożywiony i odwodniony.

Sąd apelacyjny złagodził karę

Sąd pierwszej instancji uznał kobietę za winną usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania u syna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Orzekł wobec niej karę 25 lat więzienia.

Od tego wyroku odwołał się obrońca oskarżonej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznał sprawę w drugiej instancji i obniżył karę do 18 lat pozbawienia wolności.

Poniedziałkowy wyrok jest prawomocny.