Kobieta, mieszkanka gminy Kadzidło w powiecie ostrołęckim, została oskarżona o usiłowanie zabójstwa nastoletniego syna poprzez zaniedbywanie, głodzenie oraz brak należytej opieki.
Z ustaleń prokuratury wynika, że przez około pięć miesięcy przetrzymywała niepełnosprawnego chłopca w wynajmowanym mieszkaniu. Dziecko miało być odizolowane od rodziny i przebywać w zaciemnionych, brudnych pomieszczeniach.
Gdy sprawa wyszła na jaw, 13-latek był skrajnie niedożywiony i odwodniony.
Sąd apelacyjny złagodził karę
Sąd pierwszej instancji uznał kobietę za winną usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowania u syna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Orzekł wobec niej karę 25 lat więzienia.
Od tego wyroku odwołał się obrońca oskarżonej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpoznał sprawę w drugiej instancji i obniżył karę do 18 lat pozbawienia wolności.
Poniedziałkowy wyrok jest prawomocny.