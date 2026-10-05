„Co najmniej milion osób do ewakuacji”. Ministrowie Polski i Litwy rozmawiali o planach

RMF24

Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy spotkali się w Budzisku (woj. podlaskie), by rozmawiać m.in. o planach ewakuacji w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony rosyjskiej.

„Co najmniej milion osób obejmują plany ewakuacji do Polski osób z Litwy, Łotwy i Estonii w przypadku eskalacji zagrożenia ze strony rosyjskiej” - mówi litewski minister spraw wewnętrznych Martynas Katelynas.

Jak dodawał szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński, polskie plany ewakuacyjne będą teraz aktualizowane po wielkich ćwiczeniach obrony cywilnej na Litwie, które zakończyły się w sobotę.

Wiadomo, że największy ciężar związany z przyjęciem uchodźców miałoby ponieść województwo podlaskie. Szef MSWiA podkreślił, że cały czas te scenariusze są dopracowywane. „Musimy przygotowywać się do różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Litwa jest naturalną drogą dla państw bałtyckich do Unii Europejskiej, więc na to także musimy być przygotowani” - zaznaczył Kierwiński.

W Łoździejach w pobliżu polskiej granicy tworzone jest centrum dla uchodźców. Ich przyjmowanie testowano właśnie przy okazji niedawnych manewrów na Litwie.

Polska zabezpiecza granice

Osobną kwestią, poruszoną w trakcie spotkania była kontrola na granicy polsko-litewskiej i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

W okresie letnim na przejściach granicznych zdarzały się kilkukilometrowe zatory i długie oczekiwanie na przejazd. Według litewskiego ministra, po rozmowach obu stron sytuacja uległa poprawie. Kontrole mają być prowadzone sprawniej, a kolejki nie są obecnie obserwowane.

„Kontrola została wyraźnie ograniczona, przejazd jest szybszy” – wskazał Katelynas, cytowany przez litewski portal LRT. Marcin Kierwiński zaznaczył, że kontrole nie zostały zaostrzone. Są prowadzone w łagodniejszym, selektywnym trybie i opierają się m.in. na analizie statystycznej.

Polski minister zapowiedział, że środki zostaną zniesione, gdy ustaną przesłanki ich stosowania. Jednocześnie ocenił, że obecnie istnieją powody, by utrzymać je w mocy.

Władze w Warszawie zdecydowały o przedłużeniu kontroli na granicach z Litwą i Niemcami o kolejne sześć miesięcy – do 30 marca 2027 roku. Jak przekazało polskie MSWiA, celem jest ograniczanie nielegalnej migracji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa.

Katelynas zaznaczył, że skala tzw. wtórnej migracji nie jest duża. Jego zdaniem polskie władze obawiają się jednak, że nagłe zniesienie kontroli mogłoby spowodować ponowny wzrost niekontrolowanych przepływów migrantów.

Tymczasową kontrolę na granicy z Litwą Polska wprowadziła w lipcu 2025 roku. Według danych polskiego resortu spraw wewnętrznych, od tego czasu na granicy z Litwą odmówiono wjazdu do Polski blisko 1,3 tys. osób.