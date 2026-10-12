Areszt dla 17-latka za filmik z nożem. Wyznaczono wysokość poręczenia

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17-latek przyznał się do zarzutów, ale Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie) zastosował wobec niego warunkowy dwumiesięczny areszt. Chodzi o zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem.

Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tys. zł poręczenia majątkowego. Postanowienie nie jest prawomocne.

Prokuratura: Jest obawa mataczenia

Rozważamy skierowanie zażalenia - powiedział PAP szef Prokuratury Rejonowej w Wysokiem Mazowieckiem Grzegorz Kryszpin. Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt.

Pytany o przesłanki, którymi kierowali się śledczy, składając wniosek o areszt, wskazał na obawy, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków, którzy mogą mieć wiedzę o sprawie. Dodał, że 17-latek przyznał się do zarzutów.

Postępowanie jest na bardzo wczesnym etapie, jest masa czynności do wykonania – powiedział prokurator. Wskazał m.in. na konieczność uzyskania opinii z zakresu informatyki.

Jak poinformował PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży sędzia Jan Leszczewski, wysokomazowiecki sąd postanowił, że areszt może zostać zamieniony na poręczenie majątkowe w kwocie 15 tys. zł, jeśli pieniądze zostaną wpłacone na konto sum depozytowych sądu do 26 października.

Policjantka śmiertelnie raniła 44-latka z nożem. Są nowe ustalenia Znamy wstępne ustalenia po wieczornej tragedii w Bydgoszczy. Według nich nie doszło do uchybień podczas interwencji, w trakcie której śmiertelnie postrzelony przez policjantkę został agresywny 44-latek.

Filmik z nożem. Dyrekcja szkoły zgłosiła to policji

Chłopak został zatrzymany w piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Dyrekcja tej szkoły zgłosiła policji, że jeden z uczniów, 17-latek, nagrał niepokojący filmik z nożem.

Nóż ten funkcjonariusze znaleźli w samochodzie drugiego ucznia, 18-latka, z którym 17-latek przyjechał do szkoły. W związku z tym incydentem dodatkowo zatrzymana została również kilka godzin później ich 18-letnia koleżanka.

Ostatecznie dwie ostatnie osoby zostały przesłuchane i po wykonaniu z nimi czynności procesowych zwolnione, a 17-latkowi postawiono zarzut związany z fałszywym zawiadomieniem o zagrożeniu.

Zgodnie z art. 224a par. 1 Kodeksu karnego, kto, wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, lub stwarza sytuację mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia i wywołuje w ten sposób działania służb i instytucji, podlega karze od pół roku do ośmiu lat więzienia.