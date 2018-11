„Dopóki nie będzie podpisana, to nie ma żadnej koalicji” - mówi w RMF FM wiceprezes PiS Adam Lipiński. W ten sposób odniósł się do twitterowej deklaracji szefa KPRM Michała Dworczyka w sprawie podpisania przez PiS i Bezpartyjnych Samorządowców umowy koalicyjnej na Dolnym Śląsku. „Ja się muszę pod tym podpisać” – zapewnia Lipiński. I dodaje, że takiego podpisu jeszcze nie złożył. Minister Dworczyk odpowiada, że to jakieś nieporozumienie i umowa jest podpisana.

