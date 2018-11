"Taki jest wybór krakowian, ja go przyjmuję, szanuję. Robiłam wszystko, aby przekonać krakowian do tego, że warto zmienić prezydenta" - mówiła kandydatka Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa Małgorzata Wassermann. Według sondażu Ipsos wybory w Krakowie wygrał Jacek Majchrowski.

Małgorzata Wassermann / PAP/Jan Graczyński /

Według sondażu Ipsos na Majchrowskiego głosowało 64,6 proc. wyborców, na Wassermann - 35,4 proc.

Wassermann komentując wyniki sondażowe w telewizji internetowej wPolsce.pl podziękowała wszystkim, którzy oddali na nią głos. Pogratulowała też prezydentowi Majchrowskiemu. Życzę mu sukcesów, które będą dobre dla Krakowa - powiedziała. Taki jest wybór krakowian, ja go przyjmuję, szanuję - podkreśliła posłanka PiS.



Zaznaczyła jednocześnie, że w kampanii wyborczej nie miała prostej sytuacji. Jestem kandydatem popieranym przez Zjednoczoną Prawicę, PiS. Natomiast Jacek Majchrowski był kandydatem popieranym przez wszystkie pozostałe partie opozycyjne. W obliczu takiego układu sił uważam, że ten wynik jest bardzo dobry - dodała Wassermann.



Podkreśliła też, że robiła wszystko, aby wygrać. Robiłam wszystko, aby przekonać krakowian do tego, że warto zmienić prezydenta. Natomiast jest taka sytuacja jaka jest i mogę powiedzieć tak, że te 35 proc. w obliczu tego, że nie szukałam koalicjantów, nie proponowałam stanowiska wiceprezydenta, to uważam, że to jest bardzo duży, bardzo dobry wynik i bardzo jestem wdzięczna tym wszystkim, którzy poszli do wyborów i oddali na mnie głos - oświadczyła Wassermann.



Sondażowe wyniki wyborów samorządowych

(m)