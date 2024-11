Już wiemy, że Donald Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na tym nasza wiedza się kończy, bo przyszła polityka Białego Domu pozostaje wielką niewiadomą. A co o Trumpie sądzą Polacy? To dobrze, że republikanin ponownie zostanie przywódcą największego światowego mocarstwa? A może właśnie zaczynają się dla nas poważne problemy? Zapytaliśmy o to w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".