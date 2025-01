Pokazali mi drogę, całkowicie naokoło, dotarłem wreszcie na wywiad, wywiadu udzieliłem. I to jest prawda na temat tego, co się wydarzyło w Waszyngtonie wczoraj. Reszta to manipulacja - przekazał były szef rządu.

W opublikowanym w poniedziałek nagraniu były premier zapowiedział, że będzie publikował dalsze informacje związane z jego pobytem w stolicy USA.