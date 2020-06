143 tysiące osób zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego w najbliższych wyborach prezydenckich - to dane z całego kraju. Brakuje liczb ze stolicy, ale te powinny pojawić się do końca dnia. Jak przekonują urzędnicy – spodziewają się najwyżej kilku tysięcy chętnych.

Pakiety dotarły już do szczecińskiego urzędu / Aneta Łuczkowska / RMF FM

Do wczoraj każdy z obywateli uprawniony do głosowania mógł zgłosić chęć wzięcia udziału w wyborach w sposób korespondencyjny. Nadal mogą zgłaszać się osoby, które są lub będą na kwarantannie z powodu przechodzenia Covid-19 lub podejrzenia zakażeniem. Mają czas do 23 czerwca, a ci którzy po tym terminie zostaną objęci obowiązkowa izolacją, do 26 powinni zgłaszać się przez internet. Do tej pory internetowe wnioski złożyło 55 tys. osób. W Krakowie było 4 tys. chętnych, w Łodzi 3 tysiące.

Ostatnie brakujące dane, to te ze stolicy - powinny pojawić się do końca dnia. Urzędnicy przewidują, że będzie to nie więcej, niż kilka tysięcy.

Jak można odebrać pakiet wyborczy?

Wyborca głosujący w kraju ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r.



Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, zespół wystawi zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Będzie ono zawierało informację o adresie właściwej placówki pocztowej oraz informację od kiedy i w jakich godzinach można odebrać pakiet wyborczy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia.



Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Jak w praktyce zagłosować korespondencyjnie?

Wyborca głosujący korespondencyjnie oddaje głos na karcie do głosowania, umieszcza ją w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i zakleja tę kopertę.



Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wyborca wkłada do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.



Do koperty zwrotnej wyborca wkłada także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, gdzie umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis.



Kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej 26 czerwca: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub osobiście, albo za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).



Wyborca może w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.