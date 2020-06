Jako prezydent RP powołam pełnomocniczkę ds. kobiet i radę ds. kobiet, zadbam też o to, aby kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia w mojej kancelarii - mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Jak ocenił, kobiety wiedzą lepiej jak odbudowywać wspólnotę i budować kompromisy.

Rafał Trzaskowski podczas wizyty w kawiarni Kubek w Kubek / Paweł Supernak / PAP

Konferencja kandydata KO została zorganizowana w prowadzonej przez kobiety kawiarni Kubek w Kubek w Warszawie.

Trzaskowski przypomniał, że gdy kandydował na prezydenta Warszawy, miał rozbudowany program dla kobiet. "Dziś też taki program mam. Jako prezydent Rzeczpospolitej będę dbał przede wszystkim, żeby zapisy o równości nie pozostały tylko na papierze, ale żeby były realizowane w praktyce" - powiedział.

Podkreślił, że chodzi o równość w takich dziedzinach, jak płace, dostęp do służby zdrowia, a także o walkę z przemocą. "Wiemy, że sytuacja w Polsce jest bardzo trudna i tutaj musimy zadbać, by wszystkie przepisy konwencji antyprzemocowej były wcielane w życie" - powiedział kandydat KO na prezydenta.

Trzaskowski zadeklarował też, że prowadzony w Warszawie program żłobkowy będzie rozszerzany na całą Polskę. "Ważne jest również, aby świecić przykładem. Ja w ratuszu współpracuję z radą kobiet, którą powołałem, mam pełnomocniczkę ds. kobiet i w samym zarządzie miasta mamy bardzo dużo kobiet, które zajmują się sprawami fundamentalnymi" - przypominał.

Jak mówił, zależy mu na tym, "aby było jak najmniej takich obrazków, gdy 10 smutnych panów rozmawia o takich tematach jak np. aborcja".

"Dzisiaj trzeba dbać o to, żeby kobiety miały tyle samo do powiedzenia co mężczyźni. Obiecuję, że jeśli zostanę prezydentem RP, powołam radę kobiet przy prezydencie, oczywiście również pełnomocniczkę, ale przede wszystkim zadbam o to, żeby to nie były tylko symbole i słowa, ale żeby rzeczywiście kobiety miały jak najwięcej do powiedzenia w kancelarii prezydenta" - zapowiedział. Jego zdaniem, kobiety wiedzą lepiej "w jaki sposób odbudowywać wspólnotę i budować kompromisy".

Trzaskowski mówił także, że podczas czwartkowego spotkania z przedsiębiorczyniami rozmawiał, o tym "jak walczyć o utrzymanie miejsc pracy" i "jak utrzymać płynność firm, które prowadzą kobiety w tych niesłychanie trudnych czasach". Rozmawiał też o tym - przekazał - że przepisy zmieniają się zbyt często, natomiast pomoc dla przedsiębiorców czasem dociera za późno i nie do wszystkich. "To są prawdziwe problemy polskich rodzin i polskich firm" - podkreślił.

Uczestniczki spotkania zwracały uwagę na niezwykle ważny postulat, jakim jest - ich zdaniem - rozwój sieci bezpłatnych żłobków. "Potrzebny jest prezydent, który będzie to wspierał" - mówiła prowadząca żłobek Ewa Iwińska.