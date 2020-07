Rafałowi Trzaskowskiemu brakuje odwagi, żeby stanąć do debaty TVP w Końskich. W zamian proponuje coś absurdalnego - debatę organizowaną w Lesznie przez jego własny sztab - trudno taką propozycję traktować poważnie - ocenił zastępca rzecznika PiS, członek sztabu Andrzeja Dudy, Radosław Fogiel.

Debata kandydatów na prezydenta RP przed pierwszą turą wyborów / Paweł Supernak / PAP

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę na debatę organizowaną w poniedziałek o 20.30 w Lesznie. Na debatę zostały też zaproszone media, w tym największe stacje telewizyjne i radiowe, gazety oraz portale internetowe. Równocześnie w Końskich ma odbyć się w poniedziałek wieczorem debata z udziałem publiczności organizowana przez TVP.

Zdaniem zastępcy rzecznika PiS i członka sztabu Dudy, kandydatowi KO "brakuje odwagi", żeby stanąć do debaty w Końskich.



"Rafałowi Trzaskowskiemu brakuje odwagi, żeby odpowiadać na pytania zwykłych Polaków, mieszkańców Końskich i nie chce przyjąć zaproszenia na debatę TVP, podczas gdy TVP jest zobowiązana przepisami kodeksu wyborczego do organizowania takiej debaty" - powiedział Fogiel.



"W zamian Rafał Trzaskowski, żeby przykryć swoje dziwne ruchy w sprawie debaty i brak odwagi, proponuje coś absurdalnego tzn. debatę organizowaną przez jego własny sztab - trudno taką propozycję traktować poważnie" - ocenił zastępca rzecznika PiS.



W trakcie kampanii obaj kandydaci deklarowali gotowość do debaty, która miałaby być organizowana przez trzy największe stacje telewizyjne - TVP, Polsat i TVN przy współudziale chętnych mediów. Obecnie nie zapadła jeszcze decyzja w sprawie organizacji takiej debaty.



Przed pierwszą turą wyborów odbyła się natomiast debata TVP, w której udział wzięło wszystkich jedenastu kandydatów.