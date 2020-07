"W poniedziałek o godz. 20.30 organizujemy w Lesznie debatę prezydencką, zapraszam prezydenta Andrzeja Dudę na tę debatę" - mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy, kandydat KO na urząd prezydenta RP Rafał Trzaskowski z żoną Małgorzatą / Waldemar Deska / PAP

Kierując swoje słowa do Andrzeja Dudy kandydat Koalicji Obywatelskiej powiedział, że "w poniedziałek o godz. 20.30 organizujemy w Lesznie debatę prezydencką i zapraszam pana prezydenta serdecznie na tę debatę".



Trzaskowski podkreślił w niedzielę na konferencji prasowej w Częstochowie, że "Arena Prezydencka" - bo tak zatytułowana została ta debata, będzie w nowej formule. "Zapraszamy dziennikarzy od lewa do prawa, będą mogli zadawać pytania na dowolne tematy, ja na te pytania będę odpowiadał, mam nadzieję, że obok mnie będzie pan prezydent Andrzej Duda i również w takiej otwartej formule będzie odpowiadał na pytania" - dodał.



"Niestety pan prezydent bardzo rzadko odpowiada na pytania, prawie w ogóle nie organizuje konferencji prasowych, tylko organizowane są ustawki. Ustawki, w których pan prezydent zna pytania zanim one zostaną zadane. Dokładnie taka ustawka szykuje się w Końskich, wiec pana prezydenta, więc ja jasno chcę powiedzieć, że ja w takim wiecu nie będę brał udziału, tylko zapraszam pana prezydenta na prawdziwą debatę, na nową formułę, gdzie można będzie wreszcie poznać poglądy pana prezydenta, jeżeli się na niej pojawi" - powiedział kandydat KO.





Trzaskowski: Ja odpowiadam na pytania TVP. Niech Duda weźmie udział w otwartej konferencji

Ja odpowiadam na pytania TVP, natomiast nie widziałem dawno otwartej konferencji prasowej prezydenta Andrzeja Dudy - mówił w Częstochowie Trzaskowski. Deklarował gotowość do debaty w każdym formacie poza tym, "zorganizowanym przez Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Kurskiego".



Trzaskowski podczas niedzielnego briefingu deklarował gotowość do debaty z prezydentem Andrzejem Dudą i krytykował debatę przed pierwszą turą, w której - jego zdaniem - Duda znał wcześniej pytania i miał przygotowane odpowiedzi. "Ja oczekuję, jak większość Polek i Polaków prawdziwej debaty, ja jestem gotowy na każdy format poza tym formatem, który proponuje Jarosław Kaczyński razem z Jackiem Kurskim" - mówił Trzaskowski.





Kandydat KO deklarował gotowość do debaty, która - jak mówił, cytując Dudę - będzie zorganizowana przez trzy największe telewizje przy współudziale wszystkich zainteresowanych mediów. Zdaniem Trzaskowskiego, telewizje są bardzo blisko porozumienia, z wyjątkiem TVP.



Krytykował też Dudę za to, że nie organizuje otwartych spotkań dla mediów, w którym można było mu zadawać pytania w nieograniczony sposób. "Ja odpowiadam na pytania TVP, natomiast ostatnio bardzo rzadko słyszę, żeby pan prezydent odpowiadał na jakiekolwiek pytania. Nie widziałem już dawno zorganizowanej, otwartej konferencji prasowej pana prezydenta" - dodał.