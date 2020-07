Do Sądu Najwyższego trafiło już około 6 tysięcy protestów wyborczych związanych z niedawnymi wyborami prezydenckimi. A na tym zapewne nie koniec: poczta i polskie placówki dyplomatyczne wciąż bowiem dostarczają do SN nowe pisma. Dla porównania: po wyborach prezydenckich z maja 2015 roku - w których II turze Andrzej Duda pokonał Bronisława Komorowskiego - do Sądu Najwyższego wpłynęło… 58 protestów.

