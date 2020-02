PKW zarejestrowała w poniedziałek komitety wyborcze kandydatów na prezydenta: Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) i Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL); do Komisji wpłynęło też zawiadomienie o utworzeniu komitetu kandydatki PO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej - poinformował rzecznik PKW Tomasz Grzelewski.

Prezes PSL, kandydat ludowców na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych Bosaka i Kosiniaka-Kamysza wpłynęły do PKW w piątek.

Komitet wyborczy kandydata na prezydenta może utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne. Ponadto, do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata.



PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu) albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację, a także pozyskiwanie i wydatkowanie środków.



Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.



W wyborach zamierzają wystartować także: urzędujący prezydent Andrzej Duda, Robert Biedroń (Lewica), Szymon Hołownia (kandydat niezależny) oraz prezes Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.



Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

