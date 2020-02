W 2015 roku obecny obóz władzy "wyprodukował przemysł pogardy", który "atakował Bronisława Komorowskiego, to Joachim Brudziński wołał o komunistach" - podkreślił szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka, odnosząc się do poniedziałkowych incydentów podczas wizyty Andrzeja Dudy w Pucku i Wejherowie. Zebrali się tam przeciwnicy prezydenta, którzy m.in. zakłócali jego wystąpienie okrzykami: "Marionetka" czy "Będziesz siedział". Budka odwołał się również do niedawnych słów Beaty Kempy, która nazwała partnera Roberta Biedronia "kandydatką na pierwszą damę". "Jeżeli ktoś w taki obrzydliwy sposób drwi sobie z jednego z kandydatów i jego partnera - to pokazuje prawdziwe oblicze tego obozu władzy" - stwierdził lider PO.

