Nasz plan to podniesienie jakości życia Polaków - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Gózd na Mazowszu. Ocenił, że przez ostatnie pięć lat nastąpiły w Polsce zmiany na lepsze.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami we wsi Gózd / Paweł Supernak / PAP

Prezydent zaznaczył, że podróże po Polsce i osobisty kontakt z wyborcami są dla niego kluczowe, gdyż pozwalają na "rozumną troskę o dobro wspólne", która byłaby niemożliwa bez znajomości problemów, potrzeb i oczekiwań ludzi. Ocenił, że przez ostatnie pięć lat w Polsce nastąpiły zmiany na lepsze, bo "zostało uruchomionych wiele możliwości".

"Nasz plan to podniesienie jakości życia Polaków, żeby Polacy, nasi rodacy nie musieli wyjeżdżać za granicę, żeby nam młodzi nie emigrowali, żeby tutaj się kształcili, rozpoczynali swoją pracę, zakładali rodziny, mieli dzieci i je wychowali. Krótko mówiąc, żeby tutaj, na swojej ojcowiźnie, Polsce byli, zostawali, realizowali się i pracowali. Dla swoich rodzin, ale także dla Polski" - powiedział.

Wskazał, że państwo, chcąc pomóc mieszkańcom, nie może np. zadeklarować obowiązkowego podniesienia wszystkim pensji, dlatego podniesiono na początek te świadczenia, które zależą od państwa: renty, emerytury, a także wprowadzono świadczenie 500 plus.

"Trzeba rozwinąć nowoczesną gospodarkę"

"Nie ma innego wyjścia - tylko trzeba rozwinąć gospodarkę jako gospodarkę nowoczesną. Trzeba w związku z tym rozwinąć państwo jako państwo nowoczesne, w którym tą nowoczesną gospodarkę łatwo jest realizować" - mówił podczas spotkania z mieszkańcami Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że by to osiągnąć, "trzeba stworzyć infrastrukturę". "I to jest właśnie plan na następne pięć lat: stworzenie w Polsce infrastruktury do tego, żebyśmy mogli być coraz bogatsi, coraz mocniejsi, coraz lepsi" - wyjaśnił.

Duda przypomniał, że to infrastruktura "jest kołem zamachowym gospodarki niemieckiej". "Prawie każdy z państwa był, prawie każdy widział, jaka jest sieć dróg, jaka jest sieć kolei, jakie są tam wielkie inwestycje prowadzone. Jak tam się rozwija gospodarka i na czym to polega" - mówił.

"I my (...) chcemy u nas zrobić to samo" - zapewnił. "To dlatego stworzyliśmy Fundusz Dróg Samorządowych - po to, żeby dało się wszędzie dojechać, po to, żeby były godziwe warunki transportu, godziwe warunki życia także w terenach wiejskich" - wyjaśnił prezydent.