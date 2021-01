W piątek Joe Biden odbędzie swoją pierwszą zagraniczną rozmowę, jak prezydent USA. Rozmówcą będzie premier Kanady Justin Trudeau - oświadczyła w środę rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Dodała, że Biden będzie dążył do odbudowy dobrych stosunków z sojusznikami.

Na okładkach gazet z całego świata znajdowała się inauguracja nowego prezydenta USA / BAGUS INDAHONO / PAP/EPA

Psaki sprecyzowała, że rozmowa dotyczyć będzie m. in. podjętej przez Bidena decyzji wstrzymania budowy rurociągu naftowego z Kanady Keystone XL.

Budowa rurociągu Keystone XL, popierana przez rząd Kanady ale krytykowana przez ekologów, rozpoczęła się w 2008 r.. Wstrzymał ją ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko demokratyczny prezydent Barack Obama, ale przywrócił Republikanin Donald Trump.



Odwołanie tej decyzji było jedną z obietnic wyborczych Bidena.

Biden chce odbudować stosunki z sojusznikami. Nie planuje rozmów w Putinem

Rzeczniczka dodała, że Biden przeprowadzi swoje pierwsze rozmowy "z partnerami i sojusznikami" Stanów Zjednoczonych. Prezydent nie przewiduje natomiast w najbliższej przyszłości żadnych rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.



Psaki podkreśliła, że odbudowa stosunków z sojusznikami ma podstawowe znaczenie, zwłaszcza wobec ostatniego gigantycznego ataku hakerskiego na Stany Zjednoczone, znanego pod kryptonimem SolarWinds. Wywiad USA twierdzi, że ataku dokonali Rosjanie.



Trump, za którego rządów stosunki z tradycyjnymi sojusznikami Ameryki były często napięte, oskarżał o ten atak Chiny.

Gratulacje od premiera Kanady. "Nasze kraje są więcej niż sąsiadami"

Premier Kanady Justin Trudeau pogratulował zaprzysiężonemu w środę prezydentowi USA Joe Bidenowi i przypomniał, że Kanadę i USA łączą szczególne relacje, a oba kraje są bliskimi przyjaciółmi, partnerami i sojusznikami.

W oświadczeniu z okazji inauguracji prezydentury Bidena Trudeau podkreślił, że "Kanadę i USA łączą wyjątkowo szczególne związki, zbudowane na wspólnym zobowiązaniu wobec wartości demokratycznych, wspólnych interesach i silnych związkach gospodarczych i dotyczących bezpieczeństwa".

Nasze kraje są więcej niż sąsiadami - jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, partnerami i sojusznikami - dodał.

Premier Kanady przypomniał dotychczasową współpracę Kanady i USA i zapewnił, że będzie ona kontynuowana w walce z pandemią Covid-19 i we wspieraniu zrównoważonej odbudowy gospodarczej.

Po wygranej Bidena w listopadowych wyborach, Trudeau był pierwszym światowym przywódcą, który zadzwonił do niego z gratulacjami. We wtorek Trudeau mówił podczas konferencji prasowej o "nowym rozdziale" w relacjach między Kanadą a USA.

Od 2018 roku relacje między Kanadą a USA zaczęły się ochładzać, gdy ówczesny prezydent USA Donald Trump powiedział podczas szczytu G7 w Charlevoix, że premier Kanady jest "nieuczciwy i słaby", odnosząc się w ten sposób do kanadyjskich negocjacji nowej umowy o wolnym handlu w Ameryce Północnej CUSMA, która zastąpiła układ NAFTA.

