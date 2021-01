W Kapitolu jest już "atomowa walizka", czyli teczka zawierająca kody do borni nuklearnej, którą otrzyma Joe Biden - poinformowały amerykańskie media. Walizka, którą miał Donald Trump, poleciała z nim na Florydę.

Amerykańskie media opublikowały moment przekazania walizek nuklearnych administracji Joe Bidena:

Po zaprzysiężeniu Bidena kody Trumpa powinny zostać zdezaktywowane. Kolejny prezydent wówczas otrzymuje nowe kody.



W normalnych okolicznościach walizka zostałaby przekazana podczas ceremonii składania przysięgi.

Trump zerwał jednak z tradycją i nie wziął udziału w inauguracji swojego następcy.





Joe Biden już w Białym Domu

Nowy prezydent USA Joe Biden wraz z pierwszą damą Jill przybył do opuszczonego wcześniej w ten dzień przez Donalda Trumpa Białego Domu.



Były prezydent opuścił Biały Dom i udał się po krótkiej ceremonii w bazie wojskowej Joint Base Andrews w stanie Maryland na Florydę, gdzie w Mar-a-Lago ma swój resort.



Były prezydent w styczniu zobowiązał się do uporządkowanego przekazania władzy, ale do tej pory nie pogratulował swojemu rywalowi i utrzymuje, że w głosowaniu w listopadzie dochodziło do fałszerstw.

Zrywając z tradycją Republikanin nie wziął udziału w inauguracji swojego następcy. Jak donoszą media, w Białym Domu Trump zostawił list dla nowego gospodarza.