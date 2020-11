Za oceanem mija kolejny dzień liczenia głosów w wyborach prezydenckich. Żaden z dwóch głównych kandydatów tego starcia nie może być pewien zwycięstwa, chociaż – jak podają wciąż niepełne wyniki – na prowadzeniu na razie jest Joe Biden. Demokrata ma już w tej chwili pewne 253 głosy elektorskie. Donald Trump ma ich 217.

- Do policzenia jest jeszcze mniej więcej 350 tys. głosów w kilku stanach. Kluczowe są 4 stany: Georgia,Arizona, Pesnylvania i Nevada.

- "Wybory zostały sfałszowane" - oświadczył Donald Trump, podczas transmitowanego przez telewizję przemówienia. Obecny prezydent nie przestawił jednak na swoją teorię żadnych dowodów, ale już zapowiada serię pozwów. Transmitowanie przemówienia zostało przerwane.

W Pensylwanii wciąż topnieje przewaga Donalda Trumpa. Najnowsze dane wskazują, że obecny prezydent prowadzi teraz rónicą 26 314 głosów.





Niewykluczone, że Beiden zgarnie Pensylvanię. Gdyby tak się stało - otrzyma 20 głosów elektorskich i Biały Dom ma w garści, a Donald Trump skończy swoją prezydenturę na pierwszej kadencji.

Do policzenia jest jeszcze mniej więcej 350 tys. głosów w kilku stanach. Biorąc pod uwagę wydolność maszyn, to potrzeba jeszcze co najmniej 10 godzin, by ten proces zakończyć - informuje korespondent RMF FM w USA, Paweł Żuchowski.

Kluczowe są 4 stany: Georgia, Arizona, Pesnylwania i Nevada.

Telewizja MSNBC przerwała transmitowanie wystąpienia prezydenta USA Donalda Trumpa z Białego Domu. Amerykański przywódca mówił w nim, że wybory zostały fałszowane. Reuters i telewizja CNN oceniają, że prezydent nie przedstawił na to żadnych dowodów.



Prezydent Donald Trump zdecydował się na wystąpienie przed przedstawicielami mediów - pierwsze od nocy wyborczej. Uchylił się jednak przed udzielaniem odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Po wygłoszeniu oświadczenia wyszedł z sali konferencyjnej.

