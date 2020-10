Co najmniej pięć osób z najbliższego otoczenia wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a, który jest także szefem grupy zadaniowej do spraw pandemii, uległo zakażeniu koronawirusem - przekazał amerykański dziennik "New York Times". Pence nie poddał się izolacji i kontynuuje kampanię wyborczą.

