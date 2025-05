Wyniki I tury wyborów prezydenckich w gminie Wiązowna w woj. mazowieckim są niemal takie same jak ogólnokrajowe. Pierwszą turę wygrał tam kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, zdobywając 30,84 proc. głosów (31,36 proc. w kraju), drugi był Karol Nawrocki - 28,8 proc. (29, 54 proc. w kraju). To kolejne wybory, w których wyniki w tej gminie są zbliżone do ogólnokrajowych.

Karol Nawrocki rusza do boju przed II turą. Składa zaskakującą ofertę Wyniki pozostałych kandydatów w Wiązownej także są zbliżone do ogólnokrajowych. Sławomir Mentzen (Konfederacja) był trzeci z 15,4 proc. głosów (14,8 proc. w Polsce), a czwarte miejsce przypadło Grzegorzowi Braunowi (6,01 proc. w Wiązownej i 6,34 proc. w Polsce). Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi znalazł się w Wiązownej na piątym miejscu z 5,64 proc. poparciem (4,99 proc. w Polsce), a na szóstym Adrian Zandberg (partia Razem) 4,06 proc. w Wiązownej i 4,86 w Polsce.



Kolejność pozostałych kandydatów jest zbieżna z wynikami ogólnokrajowymi. Magdalena Biejat (Nowa Lewica) dostała w Wiązownej 3,96 proc. głosów (4,23 proc. w kraju). Za nią uplasował się Krzysztof Stanowski popierany przez 1,85 proc. mieszkańców gminy (i 1.09 proc. Polaków).



Joanna Senyszyn zdobyła 1,32 proc. głosów (1,09 w skali całego kraju), a Marek Jakubiak 1,15 proc. (0,77 w całej Polsce). Natomiast frekwencja była tam znacznie wyższa. W Wiązownej do wyborów poszło 79,73 proc. mieszkańców, zaś wg danych PKW frekwencja w Polsce i poza jej granicami wyniosła 67, 31 proc. W gminie jest 11 648 uprawnionych do głosowania, zagłosowało 9 288 osób. Także w czasie wyborów prezydenckich w 2020 roku Wiązowna była najbliższa ogólnokrajowym wynikom. Andrzej Duda zdobył wtedy w pierwszej turze 43,85 proc. głosów (i 43,5 proc. w Polsce). Na Trzaskowskiego natomiast oddało głos 30,3 proc. wyborców gminy i 30,46 proc. wszystkich Polaków.



Podobnie było w wyborach parlamentarnych w 2023 roku. W Wiązownej na Prawo i Sprawiedliwość głosowało 34,21 proc. mieszkańców. W całym kraju PiS poparło 35,38 proc. wyborców. Koalicja Obywatelska dostała 30,98 proc. głosów i 30,7 proc. w kraju.