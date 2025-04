"Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Plus efekt hejtu prawicowych mediów" - napisał w sobotę po południu na platformie X premier Donald Tusk. Wpis jest pokłosiem incydentu, do którego miało dojść na sobotnim spotkaniu Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Bolesławca. Polityk PO Patryk Jaskulski informował, że podczas wiecu starszy mężczyzna wyciągnął w pewnym momencie z kieszeni gaz.

/ RMF FM W sobotę o godz. 11:00 Rafał Trzaskowski spotkał się ze swoimi potencjalnymi wyborcami w Bolesławcu.

Polityk Platformy Obywatelskiej Patryk Jaskulski poinformował o tym, że jeden z mężczyzn obecnych na spotkaniu miał przy sobie gaz i był agresywny.

Po południu premier Donald Tusk skomentował nerwową sytuację na spotkaniu z Rafałem Trzaskowskim nawiązując do jednej z dwóch wczorajszych debat w Końskich.

Spotkanie z mieszkańcami Bolesławca odbyło się przed południem na tamtejszym rynku. Podczas wystąpienia Trzaskowskiego starszy mężczyzna zaczął używać w stosunku do niego obraźliwych słów. O, jeden pan, który tutaj bluzga, jakie negatywne emocje, pan aż się cały trzęsie z negatywnych emocji, ale witamy pana. Brawo, pan się pojawił na spotkaniu, pomimo tego, że ma zupełnie inne poglądy. Zostawcie tego pana drodzy państwo, bo to nie jego wina, ten pan jest naładowany złymi emocjami, które niestety (...) ale widzi pan, pan wyzywa - mówił Trzaskowski. Chwilę potem mężczyznę wyprowadziła z tłumu policja. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska przekazała, że policjanci interweniowali podczas spotkania z Rafałem Trzaskowskim po tym, jak mężczyzna zaczął używać obraźliwych słów wobec kandydata na prezydenta. Trwają czynności z zatrzymanym mężczyzną - poinformowała policjantka. Poseł KO Patryk Jaskulski, który był jednym z prowadzących spotkanie w Bolesławcu, napisał na platformie X: "Zobaczcie, do czego prowadzi nieustanna nienawiść sączona przez Republikę i wPolsce24. Dziś podczas wiecu mężczyzna, próbował zaatakować uczestników gazem. Był o krok od Trzaskowskiego. To już nie są tylko słowa - to realne zagrożenie. Czas na opamiętanie!". Opublikował też film, na którym widać starszego mężczyznę, który przepycha się z uczestnikami spotkania i próbuje zasłonić ręką obiektyw aparatu. Do incydentu odniósł się na portalu X premier Donald Tusk. "Dzisiejsza próba ataku gazem na Rafała Trzaskowskiego przez agresywnego mężczyznę w czasie otwartego spotkania w Bolesławcu pokazuje, że wygrana prezydenta Warszawy we wczorajszej debacie rozwścieczyła konkurencję. Plus efekt hejtu prawicowych mediów" - napisał premier.