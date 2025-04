"Wybory wygrywa się w Końskich" - te pamiętne słowa Grzegorza Schetyny z 2015 roku na stałe wpisały się w polityczną narrację. Miasto w województwie świętokrzyskim, które dzisiaj jest epicentrum Polski, stało się symbolem konieczności zabiegania o głosy mieszkańców małych miejscowości, wsi, ale też ogólnie wschodniej części kraju i Podkarpacia. Debata organizowana przez TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam rozpoczęła się o godz. 18:50, a zakończyła o 20:10. Na scenie pojawił się: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak. Debata w TVP, TVN24 i Polsat News wystartowała o godz. 20:45. Dołączyli do niej: Magdalena Biejat, Rafał Trzaskowski i Maciej Maciak. Śledź naszą relację na żywo.

Końskie, symbol walki o głosy "Polski powiatowej", znowu w centrum politycznej uwagi.

Debata organizowana przez TV Republika, wPolsce24 i TV Trwam rozpoczęła się o godz. 18:50, a zakończyła o godz. 20:10. Na scenie pojawili się: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski i Marek Jakubiak. Już po rozpoczęciu debaty dołączyła Joanna Senyszyn.

O godz. 20:45 rozpoczęła się debata w TVP, TVN24 i Polsat News. Do tych, którzy brali udział w poprzedniej, dołączyli: Magdalena Biejat, Rafał Trzaskowski i Maciej Maciak.

21:50

Rafał Trzaskowski powiedział, że na polsko-niemieckiej granicy powinny pojawić się kontrole. Musimy kontrolować to, co się tam dzieje - stwierdził.

21:46

Magdalena Biejat odebrała, a właściwie "przejęła" tęczową flagę od Rafała Trzaskowskiego. Kandydat KO umieścił ją za mównicą. Biejat stwierdziła, że się jej nie wstydzi i chętnie ją weźmie.

21:44

Padło też pytanie o znajomości kandydatów na arenie międzynarodowej.

Kolejno - między innymi - którą stolicę jako pierwszą by odwiedzili. Joanna Senyszyn stwierdziła, że Brukselę. Krzysztof Stanowski - Malé, czyli stolicę Malediwów. Rafał Trzaskowski wybrałby się do Paryża i Waszyngtonu. Do Watykanu oraz do Waszyngtonu udałby się Karol Nawrocki. Maciej Maciak powiedział, że "nie wybrałby się nigdzie". Marek Jakubiak pojechałby do stolicy USA ze względu na Polonię. Magdalena Biejat wybrałaby się do Wilna.

21:40

Większość debatujących kandydatów opowiedziała się przeciwko obowiązkowej służbie wojskowej.

Jestem przeciwniczką wprowadzenia zasadniczej, obowiązkowej służby wojskowej (...) dzisiaj nasza armia potrzebuje przede wszystkim tego, żeby być silna, z dobrym uzbrojeniem, dobrym przeszkoleniem i dobrą współpracą z naszymi partnerami - powiedziała Magdalena Biejat.

Kluczem jest dla nas to, żeby jak najwięcej z nas przeszło szkolenia dobrowolne, takie, które pomogą nam na wypadek zagrożenia, ale też w naszym codziennym cywilnym życiu, żebyśmy nauczyli się pierwszej pomocy, żebyśmy nauczyli się, przypomnieli sobie jak zarządzać sytuacją kryzysową - mówił kandydat Trzeciej Drogi, Szymon Hołownia.

21:34

W trakcie swojej wypowiedzi Karol Nawrocki podszedł do Rafała Trzaskowskiego i wręczył mu tęczową flagę.

21:14

Trwa seria pytań wzajemnych. Kandydaci mogą zadawać wybranym przeciwnikom. Tematem jest m.in. bezpieczeństwo.

21:13

Kolejno kandydaci byli pytani m.in. o stabilność energetyczną.

Węgiel jest polskim złotem, mamy go na 900 lat, może nam dać czystą energię (…). Myślę, że powinniśmy wrócić do węgla, zapomnieć o fanaberiach wiatrowych - mówił Marek Jakubiak.

Podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego muszą być odnawialne źródła energii, energia jądrowa (…) – mówiła Magdalena Biejat.

Jesteśmy w stanie generować kłótnie, a nie jesteśmy w stanie generować prądu. Ponieważ tu wszyscy mogą tu wszystko obiecać, ja obiecuję elektrownię jądrową w co drugiej gminie, ale nie w tej, w której mieszkacie, tylko w tej obok - znów żartował Krzysztof Stanowski.

20:56

Dziennikarka prowadząca podkreśliła, że tę debatę organizuje sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Jest transmitowana przez TVP, TVN i Polsat, ale pokazuje ją również TV Republika.

Debata zaczęła się od pytania o przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej.

20:45

Rozpoczęła się druga debata.

Do hali sportowej w Końskich przyjechali: kandydat KO Rafał Trzaskowski, kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak, lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju.

20:26

Dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, informuje, że na miejscu panuje ogromny chaos. Dochodzi do przepychanek. Kilkadziesiąt osób przepychało się z ochroną obiektu.