Propozycję ocenił też poseł KO Aleksander Miszalski. "Poprawienie jakości posiłków w szpitalach? No ciekawe! Póki co poprawiają jakość swoich posiłków. Sobie halibuty i krewetki, dla Polaków co z pańskiego stołu spadnie. #KonkretyPiS to #ZagrozeniePiS" - napisał na platformie X.

Inny z posłów KO Arkadiusz Myrcha napisał zaś, że "posiłki ważna rzecz, ale najpierw trzeba dożyć lub w ogóle dostać się do szpitala". "PiS ocenił, co potrafi naprawić w ochronie zdrowia i wyszło im, że tylko jedzenie" - napisała posłanka KO Katarzyna Lubnauer. Zobacz również: PiS obiecuje program "Dobry posiłek" w szpitalach