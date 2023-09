Program "Dobry posiłek” wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka. To nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję.

Sójka: Program "Dobry posiłek” wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Zdjęcie ilustracyjne / Roman Zawistowski / PAP "Dziś drugi konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach" - poinformował we wtorek PiS na Twitterze. Do wpisu dołączony został krótki spot z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki. "Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty. Poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej, ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia" - podkreśliła w nagraniu Sójka. Zobacz również: PiS obiecuje modernizację bloków z wielkiej płyty Dodała, że codzienność szpitali nie jest jej obca - "szczególnie tych powiatowych". "Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić" - powiedziała minister zdrowia. "Znamy ten problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Przyniósł znakomity efekt. Dlatego nasz nowy program +Dobry posiłek+ wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali" - wyjaśniła Sójka. Jak mówiła, "to nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka". "Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza pytając o opinię pacjentów" - podkreśliła. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił jeden z punktów dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty. "W sobotę w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS" - przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Jak wyglądają posiłki w szpitalach? Polityczne obietnice obietnicami, a my w Faktach we wtorek sprawdzamy szpitalne menu. Szereg zastrzeżeń do posiłków podawanych pacjentom w polskich szpitalach ma Główny Inspektorat Sanitarny. Według najnowszego raportu GIS-u nieprawidłowości dotyczą niemal co czwartej lecznicy. Najczęściej posiłki są zbyt słone, za słodkie, za tłuste lub za mało urozmaicone. "Dostałam na śniadanie kromkę chleba, bułkę, kawałek masła, miód", "Na talerzu dostałem rozgotowany makaron w jakiejś, białej/śmietanowej brei. Oczywiście bez żadnych dodatków", "Od samego zapachu robi się niedobrze i zbiera na wymioty - nie trzeba czekać na podanie chemioterapii" - to tylko niektóre sygnały nadesłane na Gorącą Linię RMF FM. Zobacz również: Jak karmią polskie szpitale? Sanepid ma sporo uwag