„Rekord frekwencji pobity! Wyniosła ona 71,99 proc." - informuje Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. To stan na godz. 9:50 i po podliczeniu głosów z 28,56 proc. obwodów. Według najnowszego sondażu late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, TVN i TVP. PiS nadal znajduje się na prowadzeniu, osiągając 36,6 proc. poparcia. Na drugim miejscu jest KO z wynikiem 31 proc. Podium zamyka Trzecia Droga - 13,5 proc. Do Sejmu weszłyby również Nowa Lewica - 8,6 proc. oraz Konfederacja - 6,4 proc. Z badania wynika, że PiS nawet w koalicji z Konfederacją nie zdobędzie wymaganej liczby posłów do samodzielnych rządów. Najnowsze informacje na temat wyników wyborów parlamentarnych znajdziecie w naszej relacji na żywo.

10:29

"Póki co protokoły schodzą bardzo szybko, ale mamy również informację, że jest dużo ostrzeżeń, które system pokazuje. To są takie punkty w protokole, które trzeba wyjaśnić. Te wyjaśnienia będzie weryfikowała Okręgowa Komisja Wyborcza. Często nie jest to jakimś problemem, to są ostrzeżenia, które mogą wynikać np. z zakończenia w kolejnym dniu głosowania. Dotąd tego nie mieliśmy. Zanim te wszystkie protokoły zejdą to potrwa. To nie są szybkie czynności. Organizacyjnie jesteśmy na to przygotowani, ale to musi potrwać" - mówiła na konferencji prasowej szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

10:11

"Rekord frekwencji pobity! Wyniosła ona 71,99 proc." - informuje Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. To stan na godz. 9:50 i po podliczeniu głosów z 28,56 proc. obwodów. Wyniki głosowania prezentują się teraz następująco:

PiS - 40,05 proc.

KO - 26,38 proc.

Trzecia Droga 14,12 proc.

Nowa Lewica - 8,03 proc.

Konfederacja - 7,37 proc.

Bezpartyjni Samorządowcy - 1,87 proc.

09:56

Ostanie 20 obwodowych komisji wyborczych w Szczecinie liczy jeszcze głosy. Większość protokołów dotarła już do miejskiej komisji wyborczej, dokąd spływają wyniki głosowania w całym mieście.

"Wiele komisji miało problem z policzeniem kart do głosowania. Czytali wytyczne, próbowali policzyć to najlepiej, jak potrafili, dlatego to tak się opóźniało. Jeszcze kilka godzin i będziemy mieli Szczecin zamknięty w głosowaniu" - mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Rafał Miszczuk, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów.

Wyniki głosowania ze Szczecina zostaną następnie przekazane do Okręgowej Komisji Wyborczej, a stamtąd już do centrali.

09:45

Frekwencja w wyborach do Sejmu, według sondażu IPSOS, wynosząca niemal 73 proc., jest najwyższa w historii wyborów od 1989 r. Poprzedni rekord wynosił 62,7 proc. i padł w I turze wyborów do Sejmu w 1989 r. W 1989 r. jedyny raz wybory do Sejmu odbyły się w dwóch turach, a w II turze frekwencja wyniosła 25,3 proc.

Poza tym przypadkiem najniższą frekwencję w wyborach do Sejmu zanotowano w 2005 r., kiedy to do urn poszło nieco ponad 40,5 proc. uprawnionych.

Próg 50 proc. frekwencji przekroczono przed 2023 r. czterokrotnie: w 1993, 2007, 2015 i 2019 r., kiedy to frekwencja w wyborach do Sejmu wynosiła odpowiednio: 52,13 proc., 53,88 proc., 50,92 proc., oraz 61,74 proc.

09:36

O godz. 10 ma rozpocząć się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej.

09:26

Kolejna aktualizacja częściowych wyników. Przeliczono już głosy z 23,81 proc. obwodów. Prowadzi PiS z poparciem 40,48 proc., druga jest KO, która uzyskuje 25,94 proc. Na dalszych miejscach znalazły się Trzecia Droga - 14,01 proc., Nowa Lewica - 8 proc. i Konfederacja - 7,45 proc.

09:07

"Wykluczam koalicję z PiS, ci, którzy na nas głosowali chcą zmiany rządu. Nie podjęliśmy decyzji kto z opozycji ma być premierem, czekamy na oficjalne wyniki" - oświadczył przed chwilą lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.