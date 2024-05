24 łódzkie instytucje kultury, rozrywki, nauki i rekreacji otworzą się na nocne zwiedzanie. 18 maja przygotuj się na Noc Muzeów w Łodzi.

Noc Muzeów w "łódzkim Luwrze", czyli Pałacu Rodziny Poznańskich / UMŁ / Materiały prasowe

Noc Muzeów to wyjątkowe święto kultury, które gromadzi tłumy zwiedzających muzea, galerie oraz miejsca pamięci. W tym roku w Łodzi odbędzie się 18 maja i potrwa od godzin popołudniowych, aż do północy.

W Muzeum Książki Artystycznej będzie można wziąć udział w warsztatach sitodruku i typograficznego oraz wykonać dla siebie nadruki na własnych (przyniesionych) podkoszulkach, bluzach lub torbach z materiału. Będzie także możliwość wykonania wydruków okolicznościowych Muzeum na starej maszynie drukarskiej (ręcznej) tzw. Bostonce (na podobnym modelu Józef Piłsudski drukował w Łodzi pismo "Robotnik" w latach 1895 - 1900).

Niezwykła będzie podróż w czasie, jaką oferuje Szlachetna Pracownia "Stykówka" na Księżym Młynie. Na ekspozycji będą prezentowane dawne aparaty fotograficzne oraz prace wykonane w szlachetnych technikach fotograficznych.

Co ciekawe i ważne: na miejscu zrobisz sobie portret i zabierzesz go do domu oraz przyjrzysz się, jak wyglądają fotografie, które są tworzone w technice mokrego kolodionu.

Wystawę "Z radiem przez lata -Fala Radiowa wczoraj i dziś" oraz "Stanisław Pomian-Srzednicki i Ojcowie Niepodległości" - będzie można podziwiać przy ul. Namiotowej 43 w Łodzi. Tam Fundacja im. Stanisława Pomian-Strzednickiego przygotuje ekspozycję oryginalnych odbiorników radiowych lampowych i tranzystorowych.

Będą też prezentowane radiomagnetofony i radia z gramofonem. W trakcie zwiedzania będzie możliwość odsłuchania autentycznych płyt winylowych i kaset.

Natomiast Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaplanował pokaz technik konserwacji i reprografii dokumentów w Pracowni Digitalizacji i Zabezpieczenia Zasobu Archiwalnego oraz promocję nowej gry edukacyjnej: "First to Fight. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945 - PUZZLE/MEMORY". Dla najmłodszych powstanie kącik z kolorowankami, rebusami i stemplami ze znakami polskich jednostek wojskowych oraz prezentacje grup rekonstrukcji historycznej.

Komunikacja po mieście

MPK, jak co roku, wesprze podróżujących specjalnymi rozkładami i liniami, aby łatwiej i szybciej dotarli do miejsc, które biorą udział w Nocy Muzeów. Operator elektrycznych hulajnóg przygotował kody na darmowe przejazdy hulajnogami do miejsc kultury.

Do niemal wszystkich muzeów i galerii wstęp będzie bezpłatny. Wyjątkiem jest EC1 Łódź Miasto Kultury, gdzie trzeba będzie zakupić bilet za symboliczną złotówkę.