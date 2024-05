Pod lupą prokuratury

Czynności sprawdzające w związku z wnioskiem sędziego Szmydta o azyl polityczny na Białorusi prowadzi mazowiecki pion ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Sędzia, pracując w warszawskim WSA, orzekał m.in. w sprawach dotyczących poświadczeń bezpieczeństwa w zakresie informacji niejawnych, w tym o klauzuli "tajne", "NATO SECRET", "ESA SECRET", "SECRET UE/EU SECRET". pracował także w Ministerstwie Sprawiedliwości i biurze KRS.

Tusk: To nie jest jednorazowy wyczyn

Podczas wtorkowego posiedzenie rządu w Katowicach Tusk podkreślał, że "musimy mieć świadomość, że służby białoruskie pracowały z osobą, która miała dostęp do szefa MS i do niejawnych dokumentów".

Nie ulega wątpliwości, po tym, co odebrałem od naszych służb, że nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi, długi czas temu - powiedział premier.

I nie możemy lekceważyć tej sprawy, to nie jest kwestia obyczajowa, medialnych sensacji, tylko musimy mieć świadomość, że służby, w tym przypadku białoruskie, pracowały z osobą, która miała dostęp bezpośredni do ministra sprawiedliwości, która była odpowiedzialna za niszczenie systemu sędziowskiego w Polsce, która miała dostęp do różnych niejawnych dokumentów, do których żaden wywiad nie powinien mieć za żadne skarby dostępu - mówił w Katowicach Donald Tusk.