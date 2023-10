Według danych z 28,23 proc. obwodów: frekwencja w referendum wyniosła 43,53 proc. Na każde pytanie ponad 90 proc. biorących udział w referendum odpowiedziało "nie" - poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Wybory parlamentarne 2023. Głosowanie w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

Marciniak na konferencji prasowej PKW podał, "częściowe wyniki referendum, stan na 16 października godz. 9.50".

Przytoczone dane pochodzą "z 8 tys. 893 Obwodowych Komisji Wyborczych, na ich ogólną liczbę 31 tys. 497 Obwodowych Komisji Wyborczych". Czyli, jak poinformował Marciniak, według danych z 28,23 proc. komisji, frekwencja wyniosła 43,53 proc.

Marciniak tłumaczył, że "liczba osób uprawnionych do referendum, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 6 mln 544 tys. 60 głosów". W obwodach, z których otrzymano dane oddano 2 mln 848 tys. 869 głosów, czyli ważnych kart do głosowania, co stanowi 43,53 proc. liczby uprawnionych do udziału w referendum w tych obwodach - poinformował.

Jak dodał, jeżeli chodzi o odpowiedzi na pytanie, to na każde pytanie większość odpowiadała: "nie".

PKW podała również wyniki odpowiedzi na każda z czterech pytań referendalnych

Na pierwsze - "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?" - padło 96,61 proc. odpowiedzi "nie".

Na drugie - "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?" - 95,04 odpowiedzi "nie".

Na trzecie pytanie "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" - "nie" odpowiedziało 96,16 proc. tych. którzy wzięli udział w referendum.

Na ostatnie pytanie - "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" - padło 96,96 proc. odpowiedzi na "nie".