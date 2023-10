22:10

Zdecydowana większość badanych, którzy wzięli udział w referendum ogólnokrajowym, na postawione w nim pytania odpowiedziała przecząco - wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos. Według badania frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący.

22:05

Zgodnie z regułami demokracji najprawdopodobniej - bo to jest decyzja pana prezydenta - powierzy on misję tworzenia rządu zwycięskiej partii i w tym pierwszym kroku na pewno podejmiemy próbę zbudowania większości parlamentarnej - powiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

W rozmowie z Polsat News, która odbyła się po ogłoszeniu pierwszych, sondażowych wyników wyborów parlamentarnych, szef polskiego rządu ocenił, że frekwencja w referendum była "bardzo duża". Z tego, co słyszałem, ok. 40, a może nawet więcej niż 40 proc. Polaków się wypowiedziało w tych czterech bardzo ważnych pytaniach - stwierdził.

Pytany, czy będzie rozmawiać z Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o ewentualnym wspólnym rządzie, premier powiedział: Oczywiście, z każdym jesteśmy gotowi rozmawiać. Zobaczymy, jak się ukształtuje ostateczna liczba mandatów, to po pierwsze. To będziemy wiedzieli raczej rano albo może w środku dzisiejszej nocy. Natomiast najważniejsze jest też to, że zgodnie z regułami demokracji najprawdopodobniej - bo to jest decyzja pana prezydenta - powierzy on misję tworzenia rządu zwycięskiej partii i w tym pierwszym kroku na pewno podejmiemy próbę zbudowania większości parlamentarnej - podkreślił. Dopytywany, czy chciałby być premierem przez kolejną kadencję, odparł, że zostawia tę decyzję kierownictwu PiS.

Komentując sondażowe wyniki wyborów, Mateusz Morawiecki wskazał, że "trudno dzisiaj cokolwiek ostatecznie prorokować, ponieważ nie wiemy, jaki będzie ostateczny wynik i jak on się przełoży na liczbę mandatów". Tutaj jeszcze mogą zajść istotne zmiany, to po pierwsze. A po drugie, miały być różne mijanki, mieliśmy przegrać te wybory. Tymczasem to, co państwo pokazaliście, to jest pięć punktów procentowych, chyba nawet ponad 5 pkt proc. różnicy. Pokonaliśmy po raz kolejny PO. To też bardzo, bardzo dobry wynik - podsumował.

22:04

Przed obwodową komisją wyborczą nr 124 w LO przy ulicy Skarbińskiego w Krakowie wciąż ciągnie się kolejka chętnych do głosowania. Stojący w niej zapewniają, że pomimo tłumu i godzin oczekiwania nie zamierzają zrezygnować z udziału w wyborach.

22:03

Co do zasady lokale są już zamknięte, ale tam gdzie wyborcy przybyli przed godz. 21:00 i ustawili się w kolejce, to mają szansę nadal zagłosować - mówiła PAP dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku Mirosława Torłop.

22:02

We Francji we wszystkich 18 komisjach wyborczych zakończyło się głosowanie w polskich wyborach parlamentarnych i referendum - przekazała PAP ambasada RP w Paryżu. Głosowanie dobiegło końca zgodnie z planem o godz. 21:00.

Zainteresowanie tegorocznym głosowaniem było wyraźnie większe niż w latach poprzednich. Do wyborów na terenie całej Francji zostało zarejestrowanych 19 858 wyborców, z czego w aglomeracji paryskiej 11 522.

Komisje będą teraz podliczać oddane głosy; mają na to 24 godziny.

21:59

Trzecie z rzędu historyczne zwycięstwo Prawo i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych. Zgodnie z przyjętym zwyczajem politycznym zwycięska partia polityczna do tej pory realizowała misję stworzenia rządu. W przypadku powierzenia takiej misji przez prezydenta podejmiemy się utworzenia nowego rządu - powiedział PAP rzecznik rządu Piotr Müller.

21:56

Do wyników exit poll należy podchodzić z ostrożnością, jeśli potwierdzą się informacje o bardzo wysokiej frekwencji to oznacza, że w liczbach bezwzględnych mogliśmy pozyskać dziesiątki, może setki tysięcy nowych wyborców - powiedział jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

21:52

W trzech czeskich miastach - Pradze, Ostrawie i Brnie - zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych i referendum w Polsce. Frekwencja była bardzo wysoka - sięgała 98 proc.

W głosowaniu w ambasadzie RP w Pradze na 1176 osób zarejestrowanych głosowało 1086. Swoje głosy w tej komisji oddało także 140 osób z zaświadczeniami o prawie do głosowania.

21:51

Mam dla Polski dobrą wiadomość - 15 października skończył się PiS - mówił jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń. Lewica jest bardzo europejska, więc chcę przekazać drugą dobrą wiadomość. Droga Europo, 15 października Polska wraca do Europy - dodał.

Głos zabrała również Joanna Scheuring-Wielgus. Chciałabym pogratulować wszystkim Polkom i Polakom, bo ta frekwencja jest oszałamiająca. Kolejna ważna rzecz: bez Lewicy nie będzie przyszłego rządu - podkreśliła.

Przez ostatnie tygodnie mówiliśmy, że jesteśmy gwarancją między innymi praw kobiet, świeckiego państwa, usług publicznych, mieszkań na wynajem. Będziemy tego wszystkiego bardzo pilnowali - oświadczyła Scheuring-Wielgus.

Na koniec zwróciła się do Włodzimierza Czarzastego i podziękowała za jego pracę jako szefa sztabu Lewicy.

21:50

W niedzielę 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość - podkreślił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że Trzecia Droga bierze odpowiedzialność za Polskę.

Lider Polski 2050 w wystąpieniu po ogłoszeniu sondażu exit poll Ipsos, według którego Trzecia Droga zdobyła 13 proc. głosów w wyborach do Sejmu, podkreślił, że nie jest Joanną Szczepkowską, ale "mogę już chyba zaryzykować, że 15 października skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość".

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że miliony głosów oddanych na Trzecią Drogę sprawiają, iż jest to wielka odpowiedzialność. To jest głos na to, żeby nasze hasło, z którym szliśmy do wyborów - dość kłótni, do przodu - wreszcie zostało zrealizowane. To jest nasze zobowiązanie, to jest nasze przyrzeczenie. Dziękujemy, że tak wiele osób zaufało dzisiaj nowemu pomysłowi, inicjatywie, bez której demokracja, by nie zwyciężyła. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że każdy wyborca i każdy obywatel będzie "tak samo zaopiekowany, tak samo ważny i o wszystkich będziemy dbać". Odbudujemy wspólnotę, uczynimy Polskę najsilniejszym państwem w Europie, ściągniemy środki z UE, zbudujemy siłę polskiej gospodarki. Bierzemy odpowiedzialność za Polskę - dodał lider PSL.

21:49

Po 8 latach kończy się pisowska noc. A co się zacznie, zobaczymy rano - mówił podczas wieczoru wyborczego jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg. Dodał, że należy cierpliwie czekać na oficjalne wyniki z PKW.

Takiej frekwencji jeszcze nie mieliśmy. To oznacza, że musimy cierpliwie poszczekać na oficjalne dane z Państwowej Komisji Wyborczej, żeby zobaczyć, co się jeszcze wydarzy - podkreślił.

Ocenił, że z dużą pewnością można powiedzieć, że czas jednowładzy Prawa i Sprawiedliwości się skończył. To jest bardzo dobra informacja - dodał.

Podkreślił, że nie można powtórzyć błędów, które doprowadziły PiS do władzy. Wymieniał, że nie można pozwolić na rozrost nierówności, nie można zostawić milionów pracowników bez zainteresowania rządu ani dopuścić do tego, żeby rozwój był tylko dla nielicznych, a dla większości nędzne płace i zwijając się państw. Tych błędów nigdy nie wolno powtórzyć - zaznaczył.

Lewica jest po to, żeby skrócić czas pracy. Lewica jest po to, żeby podnieść płace w budżetówce. Lewica jest po to, żeby uruchomić wielki, publiczny program budownictwa mieszkaniowego. Lewica jest po to, żeby zliberalizować ustawę antyaborcyjną. Lewica jest po to, żebyśmy w końcu mieli w Polsce świeckie państwo. I doprowadzimy do tego - przekazał Zandberg.

21:48

Jest to historyczne zwycięstwo, bo żadnej partii nie udało się w czasach III RP zwyciężyć trzeci raz z rzędu w wyborach parlamentarnych - powiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu podziękował wyborcom, którzy zagłosowali na PiS. Jest ich ok. 8 mln. Jeśli się te wyniki potwierdzą, a może się trochę poprawią, to jest to podobna liczba do tych, którzy nam zaufali podczas wyborów w 2019 r. Jest to rekordowa liczba: 8 mln wyborców. Jest to historyczne zwycięstwo, bo żadnej partii nie udało się w czasach III RP zwyciężyć trzeci raz z rzędu w wyborach parlamentarnych - powiedział premier.

Dodał, że PiS "na pewno nie zawiedzie zaufania Polaków".

21:47

Stworzymy w ciągu najbliższego czasu nowy, dobry, demokratyczny rząd z naszymi partnerami - powiedział po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.

Przewodniczący PO zadeklarował, że wraz z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi chce stworzyć nowy rząd. Mamy to naprawdę. Stworzymy w ciągu najbliższego czasu nowy, dobry, demokratyczny rząd z naszymi partnerami. Polska wygrała, wyście wygrali, Polki, Polacy wygrali - powiedział Tusk.

Zaznaczył, że jego ugrupowanie będzie obserwować dalsze prace w lokalach wyborczych.

Będziemy pilnować tych wyborów przez całą noc. Jak wiecie, dziesiątki tysięcy ludzi siedzą w lokalach, pilnują, będą wysyłać nam informacje. Nikt nam już tych wyborów - jak powiedziałem - nie ukradnie. Naprawdę przypilnujemy każdego głosu, żeby jutro, pojutrze było to, co dzisiaj mamy, już w tej chwili - podkreślił Tusk.

21:46

W ośmiu polskich komisjach wyborczych we Włoszech zakończyło się głosowanie w wyborach parlamentarnych i w referendum. Nigdy wcześniej nie było tak dużej liczby polskich komisji wyborczych w tym kraju. Utworzono po dwa punkty do głosowania w Rzymie i w Mediolanie, a także po jednym w Palermo, Bolonii, Cagliari i Neapolu. Wszędzie wyborcy stali w długich kolejkach.

Na głosowanie zapisało się około 15 tysięcy osób, ale wielu wyborców, przebywających czasowo we Włoszech, przyszło z zaświadczeniami o prawie do udziału w wyborach. Tym samym padł rekord liczby głosujących.

21:43

To absolutnie oczywiste, że będziemy tworzyli wspólny rząd z Trzecią Drogą, bo zgadzamy się, co do absolutnej większości naszych priorytetów. Dzisiaj widać, że KO z Trzecią Drogą i Lewicą ma olbrzymią większość - poinformował w Polsacie wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski.

Był on pytany, dlaczego lider KO Donald Tusk po ogłoszeniu wyników wyborów ogłosił "koniec rządów PiS", skoro liderzy Trzeciej Drogi nie powiedzieli, że mają zamiar budować wspólny rząd z KO.

To absolutnie oczywiste, że będziemy tworzyli wspólny rząd, bo zgadzamy się, co do absolutnej większości naszych priorytetów - powiedział. Dzisiaj widać, że KO z Trzecią Drogą i Lewicą ma olbrzymią większość - dodał.

Jak dodał, "od samego początku było wiadomo, że jeżeli partie demokratycznej opozycji będą miały większość, będą tworzyły razem rząd, a PiS nie ma żadnej zdolności koalicyjnej".

21:41

To historyczne zwycięstwo, żadnej partii nie udało się w czasach III RP zwyciężyć trzeci raz z rzędu w wyborach parlamentarnych - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

21:37

Prognozowana frekwencja w referendum ogólnokrajowym wyniosła wśród mężczyzn 42 proc., a wśród kobiet - 38,1 proc. - wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

Ipsos zbadał także, jak w referendum głosowali uprawnieni w podziale na wiek. Największą frekwencję odnotowano wśród osób w wieku 50-59 proc. - wyniosła ona 45,7 proc. Najmniejsza frekwencja była wśród najmłodszych wyborców, w wieku 18-29 lat - tu wyniosła 32,5 proc.

W grupie wyborców w wieku 30-39 lat frekwencja wyniosła 40,3 proc., wśród osób w wieku 40-49 lat było to 40,2 proc., zaś w grupie wyborców w wieku powyżej 60. roku życia w referendum udział wzięło 40,6 proc. uprawnionych - wynika z badania Ipsos.

21:34

Po 18 latach Lewica wraca do współrządzenia. Chcę wam powiedzieć, że nikt nam tego nie zabierze. Nasze postulaty będą wprowadzane w życie, bo po to jest partia i formacja, żeby zdobywać władzę. A w ramach tej władzy wprowadzać swoje marzenia w życie - powiedział tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Wszyscy wiedzą, że bez nas nie da się stworzyć rządu. Tak samo jak bez Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej - mówił Czarzasty.

Podkreślił, że Lewica jest gwarancją tego, że jej postulaty będą realizowane.

Na koniec zaznaczył, że na ostateczne wyniki trzeba jeszcze poczekać. Zaczekajmy na wyniki, nigdy nie było takiej frekwencji. Wszystkie modele są w tej chwili niedoszacowane. Wiadomo jednak, że będziemy współrządzili - powiedział.

21:32

Do wtorku, do ogłoszenia wyników wyborów, różne rzeczy mogą się wydarzyć - głęboko wierzę, że przekroczymy próg 3 proc. - mówił we Wrocławiu podczas wieczoru wyborczego jeden z liderów Bezpartyjnych Samorządowców, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Według sondażu Ipsos Bezpartyjni Samorządowcy w niedzielnych wyborach znaleźli się pod progiem wyborczym otrzymując 2,4 proc. głosów.

Przybylski podziękował "za ciężką kampanię, jaką przyszło toczyć ugrupowaniu". Poczekałbym jednak do wtorku, ponieważ różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć i głęboko wierzę w to, że ten próg 3 proc. przekroczymy - to dla nas niezwykle ważne. Po to, abyśmy widzieli, że ta ciężka praca będzie procentować. Ten dodatkowym bodziec w postaci 3 proc. to nam się należy - mówił.

Dodał, że gratuluje zwycięzcom. Różnice nie są aż tak wielkie, ale to wskazuje na to, jak wielka jest polaryzacja wśród Polaków. Bez względu jaki wynik osiągniemy, to każdemu z nas zależy na tym, aby wojna polsko-polska zeszła na drugi plan - mówił marszałek województwa dolnośląskiego.

21:30

Jestem dzisiaj najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi - stwierdził Donald Tusk. Ja wiem, że nasze marzenia były jeszcze ambitniejsze, ale powiem wam, że jestem od wielu lat politykiem, jestem sportowcem i nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca - powiedział. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy - dodał.

Zaznaczył, że jeszcze rok temu nikt nie wierzył w wygraną, a trzy miesiące temu nikt nie był jej pewny. Jak podkreślił Tusk, "ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć: to jest koniec tego złego czasu, koniec rządów PiS".

Podziękował wszystkim wyborcom KO. Daliście wielką rzecz sobie, Polsce, swoim rodzinom - powiedział. Pogratulował także innym partiom opozycyjnym ich wyniku.

Zrobiliśmy razem wielką rzecz. Wygraliśmy wolność, wygraliśmy demokrację, wygraliśmy naszą kochaną Polskę - wskazał. Ocenił, że "to jest jeden z najpiękniejszych dni polskiej demokracji" i stwierdził, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii Polski jako "dzień jasny, jako dzień, który otwiera nową epokę - odrodzenie naszej Rzeczpospolitej".

21:26

Trzecia Droga chciała i wiele na to wskazuje, że będzie kotwicą demokracji przez następne lata w Polsce - powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Udało się nam zrobić coś, co do tej pory wydało się być w Polskiej polityce - współpracę, duet, koalicję, w której ludzie szanują się nawzajem - zaznaczył.

Hołownia podziękował także działaczom Trzeciej Drogi. To są setki tysięcy ludzi, którzy przez ostatnie tygodnie zdzierali buty i gardła, chodzili od domu do domu, od człowieka do człowieka - mówił.

21:25

"WYGRALIŚMY! Prawo i Sprawiedliwość zwycięzcą wyborów parlamentarnych 2023! Dziękujemy. Niech żyje Polska!" - napisał premier Mateusz Morawiecki na portalu Facebook w niedzielę tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów.

21:24

Najwyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych była na Mazowszu - 78,3 proc., a najniższa - 66,1 proc. w woj. opolskim - wynika z badania exit poll Ipsos.

Zgodnie z badaniem exit poll, opartym na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego, frekwencja ogółem wyniosła 72,9 proc.

W woj. dolnośląskim frekwencja wyniosła 71,7 proc., w woj. kujawsko-pomorskim 72 proc., w woj. lubelskim - 70,3 proc., w woj. lubuskim - 69,6 proc., w woj. łódzkim - 68,8 proc., w woj. małopolskim - 74,3 proc., w woj. mazowiecki - 78,3 proc., w woj. opolskim - 66,1 proc., a w woj. podkarpackim - 69,3 proc.

W woj. podlaskim frekwencja wyniosła 69,5 proc., w woj. pomorskim - 77,6 proc., w woj. śląskim - 74,8 proc., w woj. świętokrzyskim - 71,9 proc., w woj. warmińsko-mazurskim - 67,3 proc., w woj. wielkopolskim - 75 proc., a w woj. zachodniopomorskim - 68,3 proc.

Zgodnie z badaniem, frekwencja na wsi wyniosła 69,5 proc., w miastach do 50 tys. - 73,1 proc., w miastach od 51 tys. do 200 tys. - 73 proc., w miastach 201-500 tys. - 81,5 proc., zaś w miastach powyżej 500 tys. - 78,9 proc.

21:23

To jest dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - powiedział prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden z liderów Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz w pierwszym przemówieniu po ogłoszeniu sondażu exit poll Ipsos, według którego Trzecia Droga zdobyła 13 proc. głosów w wyborach do Sejmu, podziękował koalicjantowi, liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni.

Dla nas wszystkich jest to wielki dzień. Dzień wielkiej zmiany, która następuje w Polsce. Nie odbyłaby się ona, gdyby nie powstała Trzecia Droga - oświadczył prezes PSL na wieczorze wyborczym Trzeciej Drogi w stolicy.

21:22

W referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych - wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

W referendum, które odbyło się wraz z wyborami parlamentarnymi, wzięło udział 40 proc. uprawnionych. Największy udział w referendum odnotowano na wsi - tam udział wzięło 47,5 proc. uprawnionych. W miastach do 50 tys. mieszkańców udział wzięło 38,3 proc., w miastach od 50 tys. do 200 tys. frekwencja wyniosła 35,1 proc. W większych ośrodkach miejskich - liczących od 201 do 500 tys. mieszkańców - frekwencja wyniosła 33 proc., a w największych miastach - 29,2 proc. - wynika z badania exit poll, przeprowadzonego przez Ipsos.

Największą frekwencję w referendum odnotowano w woj. podkarpackim, gdzie udział wzięło 52,9 proc. osób przebadanych przez Ipsos. W woj. dolnośląskim udział w referendum wzięło 34,6 proc. uprawnionych, w kujawsko-pomorskim - 39,2 proc., w lubelskim - 48,4 proc., w lubuskim 30,3 proc. Zadeklarowana w badaniu Ipsos frekwencja w referendum wyniosła w województwie łódzkim 40,1 proc., w małopolskim 44,3, w mazowieckim 40,7 proc., w woj. opolskim 32,3 proc. W woj. podlaskim frekwencja wyniosła 45,6 proc., w pomorskim - 32,3 proc., w woj. śląskim 39,1 proc. Wg Ipsos, w woj. świętokrzyskim frekwencja sięgnęła 49,6 proc., w woj. warmińsko-mazurskim - 38,6 proc., w wielkopolskim - 35,4 proc., zaś w zachodniopomorskim - 31,2 proc.

21:21

Ostateczne wyniki wyborów mogą się jeszcze trochę zmienić. Nie ma co ukrywać, że wiele się nie zmienią i że ponieśliśmy porażkę. Mieliśmy wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało - powiedział jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

21:20

Trzecia Droga będzie kotwicą demokracji - powiedział lider Polski 2050 Szymon Hołownia.