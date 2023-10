Czy Prawo i Sprawiedliwość dostanie od prezydenta misję tworzenia rządu? Opozycja apeluje do Andrzeja Dudy o przemyślenie tej decyzji. Mając na uwadze podział mandatów – na podstawie wyników wyborów exit poll – bliżej przejęcia władzy jest opozycja. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica razem mogłyby liczyć na 248 mandatów; PiS na 200.

Wybory parlamentarne 2023. Głosowanie w lokalu wyborczym w Zespole Szkół przy ulicy Saskiej w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

200 mandatów dla Prawa i Sprawiedliwości, 163 dla Koalicji Obywatelskiej, 55 dla Trzeciej Drogi, 30 dla Lewicy i 12 dla Konfederacji. O godzinie 7:00, 10 godzin po zakończeniu głosowania wciąż opieramy się na szacunkowych wynikach wczorajszych wyborów, tzw exit polls. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła do tej pory wyniki z ponad 10 proc. obwodowych komisji.

*** POLSKA DZIEŃ PO WYBORACH – W RMF24.PL ŚLEDZIMY WYDARZENIA W KRAJU NA BIEŻĄCO. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE, NAJNOWSZE DANE I KOMENTARZE ZBIERAMY DLA WAS W NASZEJ RELACJI DNIA

Opozycja gotowa przejąć władzę w Polsce. Tomczyk: Wiemy, co mamy posprzątać

Wszyscy o poranku zadają sobie pytanie, kto jest najbliżej przejęcia władzy - bez wątpienia jest to opozycja, chociaż z ostrożności politycy nie układają jeszcze publicznie listy nazwisk nowych ministrów - informuje dziennikarz RMF FM Roch Kowalski. Nie ma jednak wątpliwości, że - jeśli wynik sondażowy się potwierdzi - to na Platformie, Trzeciej Drodze i Lewicy będzie spoczywać odpowiedzialność za stworzenie nowego rządu - mówił Cezary Tomczyk

Najważniejsze jest to, że wiemy, co mamy posprzątać, wiemy, jak to zrobić i od pierwszego dnia zajmiemy się tym procesem - mówi.

Ten proces, czyli rozmowy koalicyjne rozpoczną się dopiero jutro, już po tym, jak Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi oficjalne wyniki i podział mandatów.

Zwycięzcą będzie jednak Prawo i Sprawiedliwość i to ono może otrzymać misję tworzenia nowego rządu, choć opozycja już teraz apeluje do prezydenta, by przemyślał taki ruch.

Oczywiście, że PiS będzie przeszkadzało, oczywiście, że będą rozbić prowokacje, będą jeszcze próbowali różnych sztuczek - my całą kampanię walczyliśmy z przeciwnikiem, który nie stosuje żadnych zasad - dodał Adam Szłapka.

Wybory 2023: Podział mandatów na podstawie danych exit poll

Przypomnijmy, że według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc, KO 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja 6,2 proc.

Jeżeli wyniki, które poda PKW nie będą się różniło od badań exit poll, to podział na mandaty w Sejmie będzie wyglądał następująco:

Prawo i Sprawiedliwość - 200 mandatów,

Koalicja Obywatelska - 163 mandaty,

Trzecia Droga - 55 mandaty,

Lewica - 30 mandatów,

Konfederacja - 12 mandatów.

Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość nawet w przypadku koalicji z Konfederacją, nie będzie miało większości w Sejmie (212 mandatów).

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica razem mogłyby liczyć na 248 mandatów.

Ipsos, sondaż exit poll dla TVN, TVP i Polsatu / Grafika RMF FM

Wyniki exit poll wyborów parlamentarnych 2023

Prawo i Sprawiedliwość - 36,8 proc. głosów,

Koalicja Obywatelska uzyskała 31,6 proc.,

Trzecia Droga otrzymała 13 proc.,

Lewica - 8,6 proc.,

Konfederacja - 6,2 proc.

/ RMF FM

Sondażowa frekwencja w wyborach w podziale na województwa / RMF FM

Sondażowe wyniki wyborów. W których województwach wygrywa KO, a w których PiS? / RMF FM