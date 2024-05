Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Marek Dukaczewski, gen. bryg. Sił Zbrojnych RP oraz były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Porozmawiamy z nim m.in. o wykryciu urządzeń służących do podsłuchu w sali, w której dziś na wyjazdowym posiedzeniu obradowała Rada Ministrów.

Gen. bryg. Marek Dukaczewski / Leszek Szymański / PAP

Służba Ochrony Państwa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykryła urządzenia służące do podsłuchu w sali, w której dziś na wyjazdowym posiedzeniu obradowała Rada Ministrów. Służby sprawdzają co to za urządzenie, kto je montował i czy rzeczywiście mogło służyć do szpiegowania.

O azyl na Białorusi poprosił z kolei sędzia Tomasz Szmydt, zaangażowany w tzw. aferę hejterską. To najwyższy rangą polski funkcjonariusz, który uciekł na Białoruś. Ostatnio w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym orzekał w Wydziale do spraw Informacji Niejawnych.

Rosja - według Financial Times - planuje w Europie akcje sabotażu. Mowa m.in. o zamachach, niszczeniu infrastruktury, kampaniach dezinformacji czy atakach hakerskich.

O czym świadczą te wszystkie wydarzenia? Czy to nowy sposób rosyjskich i białoruskich służb na destabilizację sytuacji w Europie? Czy dążą do stałego konfliktu z Zachodem? Jak z tym wszystkim radzi sobie państwo polskie? O to m.in. zapytamy gen. bryg. Marka Dukaczewskiego.

