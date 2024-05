Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym już za nami. Maturzyści przygotowują się teraz do kolejnych egzaminów, a CKE opublikowało tegoroczne arkusze i odpowiedzi. Uczniowie mogą teraz sprawdzić, jak poszedł im egzamin dojrzałości. My z kolei sprawdziliśmy, czy maturę w tym roku zdałaby sztuczna inteligencja.

Sztuczna inteligencja / Shutterstock

Wraz z pojawieniem się modeli sztucznej inteligencji, takich jak chatboty, pojawiło się dużo obaw i wątpliwości co do przyszłości ludzkości. Wielu ekspertów wskazywało, że AI może dużym zagrożeniem, które przyczyni się eliminacji wielu miejsc pracy, a w najgorszym wypadku do wyginięcia ludzi na naszej planecie. Te bardzo fatalistyczne poglądy są obecne wśród części społeczeństwa, chociaż na razie nie zapowiada się, żeby sztuczna inteligencja rzeczywiście tak bardzo nam zagrażała.

ChatGPT zdaje maturę z języka polskiego

Postanowiliśmy sprawdzić, jak ChatGPT, czyli najpopularniejszy obecnie na rynku chatbot, poradziłby sobie z tegoroczną maturą podstawową z języka polskiego. Poprosiliśmy go o napisanie wypracowania na temat nr 1., czyli "Bunt i jego konsekwencje dla człowieka". W pracy należało odwołać się do: lektury obowiązkowej - wybranej spośród lektur wymienionych na stronach arkusza egzaminacyjnego, innego utworu literackiego lub wybranych kontekstów.

Reporter RMF FM wraz z polonistką Joanną Wolfram z XXXV LO im. Bolesława Prusa wspólnie ocenili to wypracowanie.

Oceniam je w różnych kategoriach. Wybór lektur jest wyborem podstawowym, poprawnym. Natomiast wykorzystanie kontekstów już niezupełne. Konteksty zostałyby uznane przez egzaminatora jako niefunkcjonalne - powiedziała Joanna Wolfram.

Polonistka tłumaczy, że sztuczna inteligencja używa poprawnego, lecz nijakiego języka, którego uczniowie nie używają na co dzień. Czuję się tutaj takie okrągłe zdania, pisane na zamówienie - ocenia Wolfram. Kompozycja jest poprawna, jest wykładnia tego co jest buntem, aczkolwiek jest to szalenie konwencjonalne. Do każdego tematu takie okrągłe zdania możemy dopasować. To są po prostu truizmy. Dużo ogólników, ale to są takie ogólniki, które spowodowałyby przyznanie punktów - wyjaśniła nauczycielka.

Czy sztuczna inteligencja zachowuje się jak nieprzygotowany uczeń, który - mówiąc kolokwialnie - "leje wodę"? Ale jednocześnie na tyle sprawny, że językowo poradzi sobie z każdym tematem. niewiele wiedząc - tłumaczy polonistka.

Sztuczna inteligencja zdałaby maturę z polskiego, ale byłaby to słaba matura. Według mojej oceny praca otrzymałaby 18 punktów na 35, czyli 51 procent. To jest żaden wynik, jeżeli się myśli o jakichkolwiek studiach uniwersyteckich. To jest przecież podstawa. To jest wynik zadawalający ucznia, którego egzamin z polskiego interesuje tylko po to, aby zamknąć etap szkoły - podsumowała Wolfram

Przeczytaj wypracowanie napisane przez AI

Poniżej możecie przeczytać wypracowanie na temat "Bunt i jego konsekwencje dla człowieka" napisane przez sztuczną inteligencję.

Bunt jest jednym z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych tematów, który przez wieki był obecny w literaturze i życiu społecznym. Jest to zjawisko nie tylko literackie, ale również głęboko zakorzenione w historii, filozofii i psychologii człowieka. Analizując go, można dojść do wniosku, że bunt, choć może prowadzić do konsekwencji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jest nieodłącznym elementem rozwoju osobistego.

Jednym z kluczowych dzieł literackich, które głęboko zgłębia temat buntu, jest "Zbrodnia i Kara" Fiodora Dostojewskiego. W tej powieści główny bohater, Raskolnikow, buntuje się przeciwko społecznym normom i moralności, popełniając morderstwo. Konsekwencje jego buntu są tragiczne, prowadząc go do wewnętrznej ruiny i samotności. Dostojewski pokazuje, że bunt może być destrukcyjny, jeśli nie jest poprzedzony głęboką refleksją i moralnym rozważeniem.

Jednakże, nie wszystkie konsekwencje buntu muszą być negatywne. W utworze "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a, główni bohaterowie buntują się przeciwko nienawiści i wrogości swoich rodzin, wybierając miłość ponad konflikt społeczny. Choć ich bunt kończy się tragicznie, to jednak ich miłość wydaje się być czystą i prawdziwą, co pokazuje, że bunt może być również źródłem pozytywnych zmian i przemian.

W kontekście historycznym, bunt był często narzędziem walki o prawa człowieka i sprawiedliwość społeczną. Na przykład, ruch obywatelski w Stanach Zjednoczonych, znany jako Ruch na rzecz Praw Obywatelskich, był formą buntu przeciwko segregacji rasowej i dyskryminacji. Działania ludzi takich jak Martin Luther King Jr. czy Rosa Parks, choć początkowo spotykały się z oporem i przemocą, doprowadziły do gruntownych zmian społecznych i prawnych.

Moim zdaniem, bunt jest nieodłącznym elementem ludzkiej natury i często jest motorem przemian osobistych i społecznych. Jednakże, jego skutki mogą być różnorodne i zależą od kontekstu oraz sposobu realizacji. Ważne jest, aby bunt był poprzedzony głęboką refleksją i moralnym rozważeniem, aby uniknąć destrukcyjnych konsekwencji. Dopiero wtedy może on prowadzić do pozytywnych zmian i przemian, zarówno w jednostce, jak i społeczeństwie.