"Chcę państwa z wielką przyjemnością poinformować, że jednomyślnie, bez żadnej osoby, która by się wstrzymała, bez żadnej osoby, która byłaby przeciwko, przyjęliśmy listy Lewicy" - powiedział w trakcie konferencji prasowej współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Jak zaznaczył, na wspólnych listach z partiami Razem, Unia Pracy, PPS i SDPL, znajdzie się 920 osób, a proporcja kobiet do mężczyzn wynosi 50:50.

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (P) oraz współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń (L) podczas Marszu 4 Czerwca w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Włodzimierz Czarzasty po spotkaniu zarządu poinformował, że przyjęto listy wyborcze Nowej Lewicy. Współprzewodniczący Nowej Lewicy przekazał, że na listach znajdzie 920 osób i zostanie zachowany parytet.

Idziemy po to, żeby wygrać, idziemy po to, żeby wygrać Polskę, żeby razem z naszymi partnerami na opozycji - Trzecią Drogą, Koalicją Obywatelską -wywalczyć dobro dla naszego kraju. Jesteśmy przygotowani do tej walki. (...) Mamy apetyt na wygraną - podkreślił Czarzasty.

Robert Biedroń w trakcie konferencji prasowej wymienił kilka nazwisk kandydatów z list wyborczych. Wspomniał m.in. o Katarzynie Kotuli, która będzie liderką w Gdańsku, Joannie Scheuring-Wielgus czyli "jedynce" z Torunia czy Agacie Diduszko-Zyglewskiej, która wystartuje z 3. miejsca w Warszawie.

Jaki jest cel Lewicy w nadchodzących wyborach?

Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski był w czwartek gościem Piotra Salaka w internetowym Radiu RMF24. Mówił on o zaplanowanym na dziś ogłoszeniu przez Lewicę list wyborczych, a także wskazywał na Konfederację, a nie PiS, jako na największego rywala swojej partii. Temu ugrupowaniu sondaże dają kilka procent przewagi nad Lewicą. Naszym rywalem bez wątpienia będzie Konfederacja. Dlatego, że jeżeli zajmie trzecie miejsce w tych wyborach, to stworzy rząd z PiS-em i będzie to samo, będziemy mieli kalkę ostatnich ośmiu lat. Na to nie można pozwolić - podkreślał polityk.

Gość Piotra Salaka wskazywał na to, jaki wynik satysfakcjonowałby jego partię. Walczymy o powtórzenie wyniku z 2019 roku - mówił. Wtedy, w ostatnich wyborach parlamentarnych, Lewica zajęła trzecie miejsce z wynikiem 12,56 procent.

Gawkowski nie ukrywał, że jego ugrupowanie liczy na koalicyjne rządy z innymi partiami opozycyjnymi. Jego zdaniem, dobrze w tym kontekście wróży powodzenie rozmów dotyczących paktu senackiego.

Ja to traktuję jako prognostyk na przyszłość mówiący: "Opozycja umie się dogadać". Wcale nie jest tak, że jest pokłócona. Skoro w sprawach personalnych umiała się dogadać, to w sprawie rządzenia Polski będzie to trwało jeszcze krócej. Traktuję całość tych negocjacji jako bardzo dobrą lekcję na przyszłość, która nauczyła nas, jak współpracować - powiedział.