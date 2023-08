"Będzie to osoba zgłaszana przez środowisko SLD" - tak o tym, kto wypełni wakat na miejscu przypisanym Lewicy w ramach paktu senackiego w Mińsku Mazowieckim, mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Adrian Zandberg. Współprzewodniczący Lewicy Razem stwierdził, że będzie to osoba "związana ze społecznością lokalną".

Dlaczego w Mińsku Mazowieckim jest wakat? To nie jest łatwy okręg. To jest kwestia wyboru takiego kandydata czy kandydatki, który daje realne szanse na to, żeby mandat zdobyć - wyjaśniał.

Dopytywany o to, dlaczego Lewica nie chciała w pakcie senackim Romana Giertycha, odpowiedział: Wśród polityków PO, ale i Trzeciej Drogi, którzy tak ciepło się o nim wypowiadali, ostatecznie nikt nie zdecydował się na to, żeby go zgłosić. To raczej, mówiąc otwarcie, nie był przypadek.

Kto na listach Nowej Lewicy?

Na tych listach będzie wiele ciekawych i myślę, że wiele zaskakujących postaci - mówił Zandberg o listach Nowej Lewicy. Lider partii Razem przekazał, że nie będzie jednak wielu niespodzianek, jeśli chodzi o okręgi, w których już dzisiaj są w Sejmie posłanki i posłowie z Lewicy.

Natomiast myślę, że warto powiedzieć o tych, którzy - mam nadzieję - już w kolejnej kadencji posłami i posłankami zostaną. W Warszawie Magda Biejat będzie startowała z Warszawy w ramach paktu senackiego. Mam nadzieję, że jej miejsce w parlamencie zajmie badaczka społeczna Dorota Olko. W Gliwicach z naszych list będzie startowała Alicja Musiał - inżynierka, która zajmuje się wysyłaniem i operowaniem polskimi satelitami w kosmosie. Osoba, która zadba o to, żeby inwestycje w badania i rozwój, porządny polski program kosmiczny (...) w polskim parlamencie stały się tematem - dodał.

Lewica proponuje publiczny program mieszkaniowy

W Warszawie o mandat poselski z Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim będzie rywalizował sam gość Porannej rozmowy w RMF FM. Jak Adrian Zandberg chce pokonać liderów PiS-u i PO?

Lewica to gwarancja zmiany. Realnej zmiany. Nie tylko odsunięcia PiS-u od władzy, ale też tego, żeby Polska ruszyła do przodu. Jeżeli chodzi o mieszkania, chcemy nowoczesnego, publicznego programu mieszkaniowego wzorowanego na rozwiązaniach, które działają w Wiedniu. Chcemy w ciągu kadencji zbudować 300 tys. mieszkań z regulowanym czynszem - mówił i zaznaczył, że nie boi się stawiać takich deklaracji wyborczych.

Różnica polega na tym, że mówimy o konkretnych środkach, za które chcemy to zrobić. Wyobrażamy sobie ten mechanizm bardzo prosto. Każdego roku 1 proc. PKB trafia do samorządów, żeby miały one za co zbudować te mieszkania, ale z jedną zasadą. Jeżeli mieszkanie jest budowane z publicznych środków, to nigdy nie może być przez samorząd sprywatyzowane - zaznaczył.

Krzysztof Berenda dopytywał Zandberga o to, jak czuje się z faktem, że na listach Nowej Lewicy będą osoby z przeszłością komunistyczną. Lewica to formacja koalicyjna. W Lewicy są oczywiste różnice. Tak jak mnie nikt nie pomyli z Włodzimierzem Czarzastym, tak Razem i dawne środowisko SLD mają swoich wyborców. Dzięki temu, że udało nam się zbudować to porozumienie, Lewica jest dziś reprezentowana w parlamencie, różnobarwna Lewica. Mam nadzieję, że będzie istotną siłą w kolejnym parlamencie - tłumaczył poseł.

Co z prof. Senyszyn?

Krzysztof Berenda zwrócił uwagę, że nawet w środowisku lewicowym może zaistnieć rywalizacja o mandat senatora z Warszawy. W ramach paktu senackiego będzie się o niego starała się Magdalena Biejat, ale startować chce też prof. Joanna Senyszyn. Sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś wystartuje przeciwko paktowi senackiemu, to będzie wspierać Prawo i Sprawiedliwość - komentował Zandberg.

Dopytywany, czy nie powinno się ustąpić miejsca Senyszyn, mówił: Pakt senacki został podpisany, uzgodniony. Zostały wybrane takie kandydatury, które mają największy sens.