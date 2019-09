"Stronnictwo to jest to dobre określenie, bo poszukujemy stronników, którzy będą po twojej stronie popierać tę wizję Polski, jaką dzisiaj przedstawiamy" – stwierdził we Wrocławiu prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. "Stronników dzisiaj wielu nam potrzeba, bo bratobójcze plemiona, które maczugami nienawiści okładają się po głowach i chcą się wyeliminować z życia publicznego, społecznego, jakiegokolwiek – nawet z życia rodzinnego, one nie doprowadzą do normalności, do pokoju, zgody i pojednania. Nie przywrócą braterstwa, to nie są gołąbki pokoju" – dodał. "Oni mogą przebierać się dziś w różne szaty, żeby ukryć prawdziwy charakter i prawdziwy kierunek działania" – podkreślił.

