Mateusz Morawiecki jest kandydatem PiS na premiera, nie ma mowy o koalicji z PSL czy Konfederacją - mówi wicepremier, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacek Sasin w poniedziałkowym "Dzienniku Gazecie Prawnej". Rola premiera powinna być wzmocniona w przyszłym rządzie - podkreśla.

Jacek Sasin / Wojtek Jargiło / PAP

Chcecie te wybory ustawić "my kontra reszta?" - pyta dziennik. "One faktycznie tym są. To wybory między PiS, a tym, co jest po drugiej stronie" - podkreśla Sasin i dodaje: "Nie dajmy sobie wmówić, że opozycja jest zróżnicowana, że jej podmioty mają różną wizję i chcą prowadzić różną politykę".

Zdaniem wicepremiera nie ma znaczenia, czy więcej głosów zdobędzie Platforma, lewica czy PSL - "dla nich najważniejszy jest anty-PiS". "Taktycznie się podzielili, ale jeśli dostaną 231 mandatów, to utworzą rząd. PSL nie będą przeszkadzały związki partnerskie ani Grzegorz Schetyna jako premier" - mówi gazecie Sasin. Wskazuje, że w tej sytuacji to właśnie Schetyna zostanie premierem, a nie Małgorzata Kidawa-Błońska.



Jak mówi DGP Sasin, dzisiejszy model "kanclerza tylko z nazwy", stworzony jeszcze za Leszka Millera, powoduje m.in. że choć premier prowadzi obrady Rady Ministrów, nie ma rozstrzygającego głosu w razie głosowania nad jakąś sprawą. "Formalne pozycja premiera jest dość słaba. Każdy minister ma swoje władztwo konstytucyjne i w obszarze jego działalności premier ma ograniczone możliwości wpływania na decyzje ministrów" - przekonuje Sasin.



Wicepremier zaznacza, że to są zmiany "których nie wdrożymy bez zmiany konstytucji" dlatego, jak dodaje, "model kanclerski w tej chwili jest poza naszym zasięgiem". "Ale można dać premierowi instrumenty, dzięki którym będzie mógł monitorować to, co dzieje się w resortach i na bieżąco reagować. I to chcemy robić" - mówi gazecie.



Sasin przypomina, że kandydatem PiS na premiera jest Mateusz Morawiecki. "Zmiana premiera cieszącego się dużą popularnością i będącego twarzą kampanii byłaby kompletnie nieracjonalna" - zaznacza.