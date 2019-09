"Chcieliśmy z żoną i dziećmi podziękować za 500+. Ale to nie wszystko. Będę szczery: panie premierze, (…) samo 500+ nie wystarczy, by żyć" - mówi mąż i ojciec dwójki dzieci z najnowszego kampanijnego spotu Koalicji Obywatelskiej. Jego partnerka dodaje: "Przecież wszystko cały czas drożeje. A takie 500+ dostaje każdy: ten bogaty z Warszawy jak pan i tacy jak my". Na spot zareagował rzecznik rządu Piotr Müller. "Premier Mateusz Morawiecki z chęcią spotka się z rodziną, która w nim (spocie) występuje" - napisał na Twitterze. Również zaproszenie nie pozostało bez reakcji: w odpowiedzi rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec zachęcił Polaków, by zgłaszali się ze swymi problemami do kancelarii Mateusza Morawieckiego.

