Powołanie odrębnego ministerstwa zajmującego się klimatem oraz gwarancja świętego spokoju – to plany rządu na start - pisze "Rzeczpospolita". Gazeta, informując o planie obozu rządzącego na początek nowej kadencji, napisała że możliwe jest, że zostanie powołane odrębne ministerstwo zajmujące się sprawami klimatu, zaś Ministerstwo Środowiska zostanie mocno okrojone.

Prezydent Andrzej Duda / Andrzej Grygiel / PAP

Poszerzony ma za to zostać zakres spraw, którymi ma zajmować się w nowym rządzie minister Jadwiga Emilewicz, obecnie minister przedsiębiorczości i technologii. To będzie jeden z resortów, który przypadnie Porozumieniu.

Swoją dodatkową tekę negocjują ziobryści. Pojawiały się informacje, że mają objąć Ministerstwo Cyfryzacji. Wszystko wskazuje jednak na to, że Solidarna Polska pokieruje innym resortem, najpewniej jednym z tych, które będą mieć nieco okrojone kompetencje.

"Rzeczpospolita" podaje, że premier Mateusz Morawiecki w swoim exposé ma podtrzymać główne obietnice z kampanii, nawiązać do jej tonu, zwłaszcza hasła, że PiS gwarantuje europejski poziom życia oraz święty spokój. Nie wiadomo, kiedy dokładnie je wygłosi: może się to stać albo krótko po 12 listopada - jeszcze w tym samym tygodniu - albo w następnym.



Według "Rzeczpospolitej", umiarkowany kurs zapowiedziany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w trakcie posiedzenia klubu w Ożarowie zostanie utrzymany. Decyzje dotyczące nominacji do Trybunału Konstytucyjnego nie sygnalizują systemowej zmiany tego podejścia i nie powinny być tak odczytywane - twierdzi cytowany przez gazetę informator z PiS.



O tym, że kandydatury nie były konsultowane, mówił lider Porozumienia Jarosław Gowin. Zakłopotany nominacjami - według "Rzeczpospolitej" - ma być też prezydent Andrzej Duda. Gazeta podaje, że być może jedna z kandydatur zostanie wycofana przez PiS.