Paweł Kukiz będzie jedynką na liście wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego do sejmu w woj. opolskim. Taką informację przekazał Marcin Oszańca, rzecznik opolskich struktur PSL. Na trzecim miejscu listy o reelekcję będzie walczył poseł Kukiz 15', Paweł Grabowski.

Paweł Kukiz / Archiwum RMF FM

O starcie Pawła Kukiza z list Polskiego Stronnictwa Ludowego w jego rodzinnym województwie opolskim wiadomo było od kilku dni. Władze opolskiego PSL nie chciały komentować tych informacji do czasu formalnego porozumienia władz krajowych obydwu ugrupowań. Dziś rzecznik opolskiego PSL Marcin Oszańca potwierdził, że Paweł Kukiz będzie jedynką na liście PSL w wyborach do sejmu z tego województwa.



Zgodnie z ustaleniami Paweł Kukiz będzie jedynką. Drugie miejsce przypadnie reprezentantowi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Trójką będzie poseł Kukiz'15, Paweł Grabowski - powiedział PAP Oszańca. Zwrócił uwagę, że od dwóch kadencji opolskiemu PSL nie udało się wprowadzić swojego reprezentanta do parlamentu, a pojawienie się osoby tak rozpoznawalnej jak Kukiz daje szansę na powrót opolskich ludowców do Sejmu.

Nie jest jeszcze wiadomo, kto będzie dwójką na opolskiej liście ludowców. Początkowo jako pewniaka wymieniano prezesa wojewódzkich struktur PSL - Stanisława Rakoczego, jednak Oszańca zastrzega, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły i być może Rakoczy spróbuje swoich sił w wyborach do Senatu.



Ostatnie działania liderów PSL nie spodobały się części działaczy ludowych w regionie. Z ruchem ludowym pożegnał się wójt Lubrzy Mariusz Kozaczek i Jacek Jaszczyszyn - szef Forum Młodych Ludowców w regionie.