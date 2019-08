"Jest porozumienie w sprawie współpracy z Kukiz'15 na wybory parlamentarne, niebawem będzie wspólna konferencja prasowa" - poinformował w czwartek poseł Marek Sawicki (PSL).

Marek Sawicki / Karolina Bereza, RMF FM

Sawicki powiedział dziś, że jest porozumienie między PSL a Kukiz'15 w sprawie współpracy na wybory parlamentarne. Niebawem biuro prasowe wyda w tej sprawie komunikaty - poinformował. Dodał, że porozumienie jest, tylko "trzeba jeszcze znaleźć właściwą formę współpracy". Porozumienie musi mieć ładną formę - podkreślił poseł PSL.

Dopytywany, czy po wyborach, jeśli kandydaci wystawieni przez Kukiz'15 dostaną się do Sejmu, wejdą w skład wspólnego klubu z ludowcami Sawicki odparł: Jest takie potwierdzenie ze strony partnerów.



Również poseł Grzegorz Długi (Kukiz'15) powiedział w czwartek, że wkrótce odbędzie się wspólna konferencja z PSL ws. startu w wyborach parlamentarnych. Nie jest tajemnicą, że rozmowy są bardzo zaawansowane i właściwie, jeśli chodzi o start kandydatów Kukiz'15 na listach PSL, są właściwie zakończone. Pozostają do omówienia szczegóły techniczne - powiedział Długi.



Pytany o to, czy po wyborach - jeśli kandydaci wystawieni przez Kukiz'15 dostaną się do Sejmu - wejdą w skład wspólnego klubu z ludowcami, Długi powiedział, że dla niego "to jest nowa okoliczność, o której zapewne będą jeszcze prowadzone rozmowy".