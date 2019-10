Kolejna wiarygodna osoba twierdzi, że z otoczenia obecnego szefa PO płyną sygnały, że miałbym "wrócić do PiS", a mówią to ludzie odpowiedzialni za klęski opozycji - podkreślił wybrany na senatora Michał Kamiński. Jak zapewnił we wpisie na Facebooku, nie rozmawia z PiS.

Kamiński podkreślił, że odnosi się do tej sprawy na prośbę wielu osób. Czynię to z żalem. Ale szacunek wobec ludzi, którzy wybrali mnie jako wspólnego kandydata opozycji, nie pozwala mi milczeć - napisał senator-elekt.

W Senacie dzięki tzw. paktowi senackiemu opozycji udało się zdobyć większość - 51 mandatów. "Pakt senacki" to porozumienie, które zawarły latem: Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni), "Lewica" (SLD, Lewica Razem, Wiosna) i PSL - Koalicja Polska (m.in. PSL i Kukiz'15). W ramach "Paktu" w zdecydowanej większości okręgów opozycja wystawiła przeciwko PiS tylko jednego kandydata na senatora.



PiS uzyskał 48 mandatów w Senacie, Koalicja Obywatelska - 43 mandaty, PSL - trzy, a SLD - dwa. W Senacie zasiądą także startujący z własnych komitetów: obecna senator niezależna Lidia Staroń, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, b. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz b. sekretarz generalny PO i b. wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.(PAP)



Kamiński dostał się do Senatu jako kandydat KW PSL w okołowarszawskim okręgu nr 41.



Kolejna wiarygodna osoba twierdzi, że z otoczenia obecnego szefa PO płyną sygnały, że miałbym "wrócić do PiS". Mówią to ludzie odpowiedzialni za klęski opozycji, którzy rękami i nogami bronili się przed moim udziałem w kampaniach, wyrzucili mnie z PO, a teraz nieudolnymi intrygami chcą zachować wpływ, na przede wszystkim, ogromną kasę, jaką dysponuje PO - czytamy we wpisie polityka opublikowanym w poniedziałek na Facebooku.



Kamiński podkreślił, nie ma go w PiS od 10 lat. Odszedłem nie dlatego, że mi czegoś nie dali, bo byłem wtedy szefem frakcji w PE, z czego zrezygnowałem. Przez te 10 lat jak umiałem z PiS walczyłem. W tych wyborach skądinąd, szef PO, dawał bezpieczne, nie taki jak mój, okręgi wyborcze, ludziom, którzy w PiS byli jeszcze rok temu - dodał.



Warto przypomnieć, dlaczego wraz ze mną zostali wyrzuceni z PO, ludzie dla tej partii tak zasłużeni jak Stanisław Huskowski i Jacek Protasiewicz. Ano dlatego, że w otwartym liście do szefa PO zażądali od niego wyjaśnień w sprawie układania się z PiS ( tak!!!) w Sejmiku Dolnośląskim, po to by razem z ludźmi Kaczyńskiego pozbyć się z władz województwa, osób przez przewodniczącego PO nielubianych. I za ten list zostali z PO wyrzuceni z dnia na dzień - zauważył senator-elekt.



NIE ROZMAWIAM Z PiS! A jakbym rozmawiał, to padałyby w tej rozmowie słowa niecenzuralne. A do hasła, które musi nam, opozycji przyświeca: POLSKA BEZ KACZYŃSKIEGO! dodam OPOZYCJA BEZ SCHETYNY! - oświadczył Kamiński.