Koalicja Obywatelska prawdopodobnie złoży "dwa lub trzy" protesty wyborcze dotyczące wyborów do Senatu - zapowiedział wybrany do Sejmu z list KO Piotr Borys. Jak ujawnił, chodzi m.in. o legnicki okręg nr 2. Prawo i Sprawiedliwość złożyło jak dotąd sześć skarg dot. wyborów do Senatu, nad którym partia Jarosława Kaczyńskiego nieoczekiwanie straciła 13 października kontrolę.

