"Moim zdaniem aborcja eugeniczna, czyli eliminacja słabszych, jest nieludzka" – stwierdziła w wywiadzie dla Onetu Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii. "W rozwoju ludzkości idziemy w taką stronę, że słabszych chronimy i zapewniamy im wszelką pomoc. Większość Polaków ma świadomość tego, że aborcja jest pozbawieniem życia i akceptuje zapisy w takim kształcie, w jakim one funkcjonują dzisiaj" - dodała.

Jadwiga Emilewicz / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Jako chrześcijanka wolałabym, aby aborcji eugenicznej nie było. Jako polityk uważam, że powinnam robić wszystko, aby te wartości, w które wierzę, były w jak najlepszy sposób zabezpieczone - tłumaczyła Emilewicz w rozmowie z Onetem. Mam jednak poważne obawy, że gdybyśmy naruszyli tzw. kompromis aborcyjny - choć i to słowo trudno zaakceptować w odniesieniu do ludzkiego życia - zdecydowali się go zmienić, to w sytuacji przegranej, te rosnące i mocne siły z innym podejściem do życia, mogłyby przechylić wahadło w drugą stronę. Odległą od tego, co mamy zapisane w Konstytucji RP - zastrzegła.